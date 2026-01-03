Путіна ось-ось скинуть з престолу, – The Telegraph

Уперше за довгий час з’являються реальні причини для обережного оптимізму: 2026 рік може стати роком справедливого і тривалого миру для України. Водночас для Росії він може стати моментом повалення режиму Путіна.

Таку думку висловлює оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон.

Чому режим Путіна може впасти у 2026 році?

Він зазначає, що останні заяви Дональда Трампа про готовність мирної угоди на 95% очевидно викликали занепокоєння в Москві. Кремль відреагував традиційно для себе – через масштабну дезінформацію та перебільшені наративи, наприклад, твердження, що один із палаців Путіна нібито атакували 91 безпілотником.

За інформацією ЦРУ, це, ймовірно, була операція під фальшивим прапором, спрямована на зрив переговорів, які швидко виходять з-під контролю Кремля. При цьому внутрішня сумнівність пропаганди вже помітна серед росіян, що ставить режим у ще більш уразливе становище.

За словами Бреттон-Гордона, Путін намагається створити розкол між Трампом і Зеленським, але Трамп зараз значно менше піддається кремлівським маніпуляціям, що наближає Білий дім до мирного вирішення, яке хоч і не ідеальне для України, але катастрофічне для Москви.

Вкрай важливою є роль безпекових гарантій США та НАТО на 15 років, що фактично забезпечують захист Альянсу.

Це найгірший сценарій для Путіна. Жодні маніпуляції, навіть на піку кремлівської пропагандистської машини, не змогли б замаскувати такий результат під що-небудь інше, крім поразки,

– зазначає оглядач.

Економічні фактори теж працюють проти Росії: переговори про рідкоземельні мінерали на Донбасі ймовірно відбуватимуться під контролем Вашингтона, додатково зростає ймовірність репарацій та арешту заморожених російських активів на 200 мільярдів доларів. Слабкість армії та падіння цін на нафту нижче 60 доларів за барель лише посилюють економічний тиск на Москву. Росія тепер розуміє, що її армія не може протистояти НАТО, навіть без участі Сполучених Штатів.

"ЦРУ фактично позбавило президента можливості бачити обман Кремля. Тепер Трамп міцно тримає Путіна за горло", - підкреслює Бреттон-Гордон.

Попри певні побоювання щодо ядерної ескалації, останні тижні Кремль фактично припинив звичайні ядерні погрози, розуміючи, що вони більше не лякають європейських лідерів.

Уперше за багато років з'явилися реальні підстави для обережного оптимізму. Якщо Трамп продовжить чинити тиск на Путіна, а європейські країни НАТО продовжать відновлювати реальну військову міць – єдину мову, яку поважає Кремль, – то 2026 рік може принести Україні справедливий і міцний мир,

– вважає він.

Політолог Петро Олещук, нагадав в етері 24 Каналу, що свого часу Путіна дуже вразила розправа над Муаммаром Каддафі і Саддамом Хусейном і донині він про це згадує, наголошуючи на свавіллі. Кремлівського диктатора, ймовірно, непокоїть і операція США у Венесуелі.

