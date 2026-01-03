На це звернув увагу в етері 24 Каналу політолог Петро Олещук, нагадавши, що свого часу Путіна дуже вразила розправа над Муаммаром Каддафі і Саддамом Хусейном і донині він про це згадує, наголошуючи на свавіллі.

Путін переносить ситуацію з Мадуро на себе

Росія продовжує втрачати своїх партнерів. Після Сирії – тепер Венесуела. Зі слів політолога, оскільки американська адміністрація відступила від доктрини несення демократичних стандартів і цінностей, то зараз події розгортаються так, що США особливо не обґрунтовують свої дії.

Він нагадав, що претензія до режиму Мадуро з боку США полягає у тому, що він займається підтримкою наркоторгівлі, а від цього страждають Сполучені Штати, тому американці вирішили розібратися з цим режимом. Якщо їм це вдасться, то це буде сигнал у тому числі для очільника Кремля.

"Це найбільший страх Путіна. Він на себе буде екстраполювати ці дії проти Мадуро. Йому, можливо, на нього й байдуже, але формально вони партнери. Росія доволі активно продавала Венесуелі зброю, а та повністю підтримувала курс Росії. Не факт, що без Мадуро це все завершиться, але все одно це буде відповідним сигналом для Путіна. Його найбільше цікавить його власне життя і безпека", – озвучив Олещук.

Події у Венесуелі росіяни бачать як їхнє так зване "сво", коли вони мріяли про Київ за три дні, придушення опору, встановлення потрібного режиму, який буде реалізовувати необхідну Кремлю політику. Це все нездійсненні мрії російських пропагандистів.

Я бачу, як вони заздрісно на це реагують. Насправді це просто реалізація стратегії, яку раніше адміністрація Трампа опублікувала, вказуючи про свою домінантність в Західній півкулі,

– зазначив політолог.

Зауважте! Військовий оглядач Денис Попович висловив думку, що якщо у Венесуелі американці зможуть встановити потрібний їм режим, то як наслідок – США візьмуть контроль над нафтою цієї країни. Тоді вона впаде в ціні, а це вплине на Росію.

Спецоперація США у Венесуелі: основні відомості