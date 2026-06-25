У НАТО кажуть, що Україна створила "вікно можливостей" у війні з Росією

Україні вдалося створити "вікно можливостей" у протистоянні з Росією. Однак воно не залишатиметься відчиненим нескінченно.

Про це під час Конференції з питань відновлення України заявила заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська, передає "Європейська правда".

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Що кажуть у НАТО стосовно "вікна можливостей" для України у війні?

За словами Шекеринської, Україна змогла переломити хід війни, що помітно не лише на лінії фронту, а й за ударами по російських містах, зокрема Москві та Санкт-Петербургу.

Ми також бачимо це, аналізуючи поведінку Росії. Щоразу, коли вони бачать слабкість, саме тоді вони завдають удару. Вони націлюються на цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, вони завдали удару по релігійному об'єкту, що входить до списку ЮНЕСКО. Тобто, після всіх тих похвал на адресу християнства та православ'я, вони в підсумку бомблять священне місце. Але це не є ознакою їхньої сили. Це ознака їхньої слабкості,

– сказала Шекеринська.

Представниця НАТО наголосила, що таке "вікно можливостей" стало можливим завдяки мужності українців, їхній винахідливості, бойовому досвіду та новим підходам до ведення війни. Водночас важливу роль відіграла підтримка міжнародних партнерів.

Однак, застерегла Шекеринська, цей шанс не буде доступним необмежений час.

"Такі вікна можливостей створюються ціною багатьох жертв, але вони не залишатимуться відкритими вічно. Отже, моє головне послання полягає в тому, що ми маємо скористатися цією нагодою і підтримувати Україну в її пріоритетах", – сказала заступниця генсека НАТО.

Нагадаємо, раніше заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін заявляв, що у Вашингтоні вважають, що на цей момент Україна виграє війну, яку розпочала Росія. Представник американського Держдепу заявив, що українці наразі перебувають у наступі, а росіяни чекають зими.