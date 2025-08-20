Дональд Трамп заявив, що він "трохи оптимістичний" щодо мирних зусиль. Водночас американський президент визнав, що взаємини між Володимиром Зеленський і Володимиром Путіним – складні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа для однієї з радіостанцій США, яку цитує Clash Report.

До теми Нобелівська премія миру для Трампа: як оцінюють його перемогу букмекери

Що сказав Трамп про шанси на закінчення війни в Україні?

Дональд Трамп сказав, що його зусилля з досягнення миру в Україні "швидше інстинктивні, ніж продумані". Американський президент також заявив, що він "трохи оптимістичний" щодо мирних зусиль стосовно закінчення конфлікту.

Ми спробуємо зупинити війну в Україні, і я думаю, у нас є хороші шанси,

– заявив Трамп.

Глава Білого дому також сказав, що президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "перебувають в процесі організації двосторонньої зустрічі".