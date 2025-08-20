Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа для однієї з радіостанцій США, яку цитує Clash Report.
До теми Нобелівська премія миру для Трампа: як оцінюють його перемогу букмекери
Що сказав Трамп про шанси на закінчення війни в Україні?
Дональд Трамп сказав, що його зусилля з досягнення миру в Україні "швидше інстинктивні, ніж продумані". Американський президент також заявив, що він "трохи оптимістичний" щодо мирних зусиль стосовно закінчення конфлікту.
Ми спробуємо зупинити війну в Україні, і я думаю, у нас є хороші шанси,
– заявив Трамп.
Глава Білого дому також сказав, що президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "перебувають в процесі організації двосторонньої зустрічі".
За словами Трампа, зустріч Зеленського та Путіна є необхідною після того, як він зустрівся з ними обома окремо.
"Вони перебувають в процесі організації зустрічі, але ми повинні зупинити вбивства, їх занадто багато. Я врятував сотні тисяч, може, мільйони людей, це хороше відчуття", – додав американський лідер.
Що ще казав Дональд Трамп про закінчення війни в Україні?
Дональд Трамп заявив, що має звершити війну Росії та України, в якій щоденно гинуть люди. Цікаво, що президент США сказав, що завдяки цьому доброму жесту хоче "спробувати потрапити до раю, якщо це можливо".
Також глава Білого дому наголосив, що сподівається на готовність Володимира Путіна завершити війну в Україні, хоча і визнав можливу відсутність цього бажання у російського лідера. За словами Трампа, Путін зіткнеться з жорсткою ситуацією, якщо не зробить поступки щодо України.
Окрім того, Трамп казав, що Україна може отримати багато територій після обміну територіями. Водночас, на думку лідера США, наша країна, так чи інакше, поверне собі спокійне життя.
Під час зустрічі із європейськими лідерами та Володимиром Зеленським 18 серпня Дональд Трамп наголосив, що "мирна угода врешті-решт – цілком досяжна". Як підкреслив американський президент, через тиждень – два можна буде говорити, чи мали результат мирні зусилля, чи припиняться бойові дії.