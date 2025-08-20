Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа для однієї з радіостанцій США, яку цитує Clash Report.

Що сказав Трамп про шанси на закінчення війни в Україні?

Дональд Трамп сказав, що його зусилля з досягнення миру в Україні "швидше інстинктивні, ніж продумані". Американський президент також заявив, що він "трохи оптимістичний" щодо мирних зусиль стосовно закінчення конфлікту.

Ми спробуємо зупинити війну в Україні, і я думаю, у нас є хороші шанси,
– заявив Трамп.

Глава Білого дому також сказав, що президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "перебувають в процесі організації двосторонньої зустрічі".

За словами Трампа, зустріч Зеленського та Путіна є необхідною після того, як він зустрівся з ними обома окремо.

"Вони перебувають в процесі організації зустрічі, але ми повинні зупинити вбивства, їх занадто багато. Я врятував сотні тисяч, може, мільйони людей, це хороше відчуття", – додав американський лідер.

Що ще казав Дональд Трамп про закінчення війни в Україні?

  • Дональд Трамп заявив, що має звершити війну Росії та України, в якій щоденно гинуть люди. Цікаво, що президент США сказав, що завдяки цьому доброму жесту хоче "спробувати потрапити до раю, якщо це можливо".

  • Також глава Білого дому наголосив, що сподівається на готовність Володимира Путіна завершити війну в Україні, хоча і визнав можливу відсутність цього бажання у російського лідера. За словами Трампа, Путін зіткнеться з жорсткою ситуацією, якщо не зробить поступки щодо України.

  • Окрім того, Трамп казав, що Україна може отримати багато територій після обміну територіями. Водночас, на думку лідера США, наша країна, так чи інакше, поверне собі спокійне життя.

  • Під час зустрічі із європейськими лідерами та Володимиром Зеленським 18 серпня Дональд Трамп наголосив, що "мирна угода врешті-решт – цілком досяжна". Як підкреслив американський президент, через тиждень – два можна буде говорити, чи мали результат мирні зусилля, чи припиняться бойові дії.