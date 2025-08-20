Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа для одной из радиостанций США, которое цитирует Clash Report.
Что сказал Трамп о шансах на окончание войны в Украине?
Дональд Трамп сказал, что его усилия по достижению мира в Украине "скорее инстинктивные, чем продуманные". Американский президент также заявил, что он "немного оптимистичен" относительно мирных усилий по окончанию конфликта.
Мы попытаемся остановить войну в Украине, и я думаю, у нас есть хорошие шансы,
– заявил Трамп.
Глава Белого дома также сказал, что президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "находятся в процессе организации двусторонней встречи".
По словам Трампа, встреча Зеленского и Путина является необходимой после того, как он встретился с ними обоими отдельно.
"Они находятся в процессе организации встречи, но мы должны остановить убийства, их слишком много. Я спас сотни тысяч, может, миллионы людей, это хорошее чувство", – добавил американский лидер.
Что еще говорил Дональд Трамп об окончании войны в Украине?
Дональд Трамп заявил, что должен завершить войну России и Украины, в которой ежедневно гибнут люди. Интересно, что президент США сказал, что благодаря этому доброму жесту хочет "попробовать попасть в рай, если это возможно".
Также глава Белого дома отметил, что надеется на готовность Владимира Путина завершить войну в Украине, хотя и признал возможное отсутствие этого желания у российского лидера. По словам Трампа, Путин столкнется с жесткой ситуацией, если не сделает уступки по Украине.
Кроме того, Трамп говорил, что Украина может получить много территорий после обмена территориями. В то же время, по мнению лидера США, наша страна, так или иначе, вернет себе спокойную жизнь.
Во время встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским 18 августа Дональд Трамп отметил, что "мирное соглашение в конце концов – вполне достижимо". Как подчеркнул американский президент, через неделю – две можно будет говорить, имели ли результат мирные усилия, или прекратятся боевые действия.