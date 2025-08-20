Дональд Трамп заявил, что он "немного оптимистичен" относительно мирных усилий. В то же время американский президент признал, что взаимоотношения между Владимиром Зеленский и Владимиром Путиным – сложные.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа для одной из радиостанций США, которое цитирует Clash Report.

Что сказал Трамп о шансах на окончание войны в Украине?

Дональд Трамп сказал, что его усилия по достижению мира в Украине "скорее инстинктивные, чем продуманные". Американский президент также заявил, что он "немного оптимистичен" относительно мирных усилий по окончанию конфликта.

Мы попытаемся остановить войну в Украине, и я думаю, у нас есть хорошие шансы,

– заявил Трамп.

Глава Белого дома также сказал, что президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "находятся в процессе организации двусторонней встречи".