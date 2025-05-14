У США побоюються, що ескалація війни може призвести до їх прямого військового зіткнення з Росією

Ескалація війни в Україні може призвести до прямого військового зіткнення Росії та США. Це стосується у війни Ізраїлю та ХАМАС, де США ризикують бути втягнутими у війну з проксі-силами Ірану.

Такий невтішний прогноз дав командувач Північноамериканського командування аерокосмічної оборони (NORAD) та Північного командування США Грегорі Ґійо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слухання Грегорі Ґійо для Сенату США.

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США можуть бути втягнуті у війну проти Росії та Ірану

"Хоча КНР, Росія, Північна Корея та Іран прагнуть уникнути збройного конфлікту зі Сполученими Штатами, їхнє сприйняття занепаду Заходу сприяє зростанню готовності кинути виклик США на світовій арені і збільшує ризик прорахунку в умовах кризи. Зараз, коли жорстоке і помилкове вторгнення Росії в Україну триває вже четвертий рік, залишається кілька ймовірних шляхів, якими війна може перерости у прямий військовий конфлікт зі Сполученими Штатами", – заявив Грегорі Ґійо.

Окрім війни в Україні, триває військове протистояння Ізраїлю та ХАМАС, що загрожує розпалити конфлікт США з проксі-силами Ірану.

Пекін та Москва, схоже серйозно налаштовані розвивати своє стратегічне партнерство і військову співпрацю. Це загрожує перерости у координовані військові операції двох країн, що посилить їх загрозливість світовій безпеці, зокрема Північній Америці.

"Окремо, готовність Північної Кореї ризикувати власними військами на підтримку війни Росії в Україні демонструє, як далеко ці партнери готові зайти, щоб просувати свої стратегічні позиції і кинути виклик міжнародному порядку, очолюваному Заходом. Це також підіймає питання про послугу за послугу, яку Москва може запропонувати у відповідь", – каже Ґійо.