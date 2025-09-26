Російсько-українська війна, на думку китайських чиновників, виникла через багаторічні суперечності у сфері європейської безпеки. Китай не має наміру втручатися у російсько-українську війну.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь під час брифінгу, передає 24 Канал.

Через що, на думку Китаю, почалася війна Росії та України?

Речник МЗС Китаю відреагував на заяви західних політиків про те, що Пекін міг би чинити тиск на Москву задля припинення війни. За словами дипломата, Китай не є стороною, яка розпочала "українську кризу", і не бере участі у ній.

Ґо Цзякунь наголосив, що саме інші країни розпалюють конфлікт і намагаються отримати з нього вигоду, тоді як відповідальність перекладають на Китай.

Він підкреслив, що коріння "української кризи лежить у регіональних суперечностях у сфері безпеки в Європі, що довго накопичувалися".

Тільки шляхом врахування законних інтересів безпеки всіх сторін та створення за допомогою діалогу й переговорів збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки можна знайти правильний шлях розв'язання проблеми,

– резюмував речник МЗС КНР.

