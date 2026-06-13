Путін може піти на небезпечний крок через провали в Україні, – Foreign Policy

Після незначних територіальних успіхів у 2025 році Росія дедалі більше стикається з проблемами як на фронті, так і всередині країни. На цьому тлі Москва може спробувати повернути собі ініціативу за допомогою більш агресивних дій проти України та Європи.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Foreign Policy.

До теми Триває довше за Першу світову й несе разючі втрати: як війна в Україні стала провалом для Путіна

На труднощі натрапляє Путін у війні в Україні?

За оцінками видання, російська армія зараз зазнає таких втрат, які вже наближаються до рівня щомісячного поповнення особового складу. Зокрема, у квітні українські військові, за підрахунками Міноборони України на основі відеофіксації, завдали росіянам близько 35 тисяч безповоротних і важких втрат.

Водночас Україна почала активніше використовувати нові ударні дрони середньої дальності, які здатні діяти далеко за лінією фронту та порушувати російську логістику.

Автори матеріалу зазначають, що російська економіка також дедалі сильніше відчуває наслідки війни. Серед причин називають величезні військові витрати, удари по енергетичній інфраструктурі та нестачу робочої сили через мобілізацію і потреби оборонної промисловості.

Крім того, невдоволення в суспільстві викликали спроби влади посилити контроль над інтернетом.

Попри певне зростання доходів від експорту енергоносіїв на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном, у Кремлі залишаються незадоволені відсутністю прогресу щодо завершення війни.

До чого може вдатися Москва?

Колишній директор з європейських та російських справ Ради національної безпеки США Ендрю Пік вважає, що через труднощі на фронті Росія шукає інші способи вплинути на ситуацію.

Вони шукають способи повернути собі ініціативу в ескалації, якщо не ініціативу у війні,

– зазначив він.

Одним із можливих напрямків можуть стати провокації в Європі. Автори матеріалу нагадують про інцидент наприкінці травня, коли російський безпілотник влучив у будівлю на території Румунії неподалік українського кордону, поранивши двох людей.

Директор програми з питань Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергманн не виключає, що такі дії можуть бути сигналом для європейських країн.

"Я думаю, цілком імовірно, що вони намагаються показати Європі: ситуація може стати ще гіршою", – сказав він.

У Foreign Policy також звернули увагу на відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна, в якому глава держави припустив, що Кремль може зробити ставку на балістичні ракети.

"Ми також знаємо, що ви сподіваєтеся, що балістичні ракети досягнуть для вас того, чого не змогло досягти все інше", – написав Зеленський.

Балістичні ракети залишаються одним із небагатьох видів озброєння, проти яких Україна має обмежені можливості перехоплення через нестачу ракет для систем ППО.

Паралельно з військовим тиском Росія намагається просувати власний порядок денний на Заході. Видання звертає увагу на участь низки американських та британських консервативних публічних осіб у Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

На думку експертів, Кремль продовжує шукати шляхи впливу на політичні кола в США та Європі, хоча останні вибори в низці країн показали обмежений успіх проросійських кандидатів.

Водночас аналітики сумніваються, що Росія має багато можливостей для суттєвої ескалації. Як зазначає експерт Брукінгського інституту Стівен Пайфер, Москва вже використовує більшість доступних їй інструментів тиску.

У своєму зверненні до Путіна президент України висловив упевненість, що міжнародна підтримка Києва зберігається попри тривалу війну.

Світ не втомився від України, як ви так довго сподівалися. Але зростає втома від Росії,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, як зазначено у матеріалі, європейські країни продовжують нарощувати підтримку України. За оцінками аналітиків, на тлі політичних змін у США Європа подвоїла зусилля з допомоги Києву, зокрема надавши фінансову підтримку на суму понад 100 мільярдів доларів.

"Можливо, буде наступ шарму, але я не впевнений, що він спрямований на особливо сприйнятливу аудиторію", — зазначив експерт Стівен Пайфер.