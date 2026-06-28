Росія може вдатися до провокацій із "зеленими чоловічками" проти країн Балтії, – розвідка Польщі

Польська розвідка заявила, що для країни існує реальна військова загроза з боку Росії. Крім того, агресор може використати "зелених чоловічків" для провокацій проти країн Балтії.

Про це голова Агентства розвідки Польщі (AW) Павел Шота розповів в інтерв'ю Rzeczpospolita.

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Як у Польщі оцінюють російську загрозу?

Павел Шота пояснив, що Польща та інші країни східного флангу НАТО – перешкода в очах Москви, через яку вона не може реалізувати свої імперські цілі.

Бачачи, що відбувається в Україні, і як війна Росії зараз йде не дуже добре, є додатковий елемент занепокоєння, що Москва може ще більше загострити ситуацію,

– сказав голова польської розвідки.

Так розвідка аналізує можливі сценарії російських провокацій проти країн Балтії. Серед них й ті, у яких держава-агресор може використати "зелених чоловічків" – російських військових без розпізнавальних знаків.

За словами Павла Шота, Росія систематично зміщує "червоні лінії", щоб перевірити реакцію НАТО. Для Москви такі провокації коштують мало, а реакція Альянсу на переважно політичному рівні "спонукає до подальшої ескалації".

На думку глави польської розвідки, війна Росії проти України – величезне приниження для Володимира Путіна. "Ось чому ми маємо справу з непередбачуваністю з російського боку", – додав Шота.

Нагадаємо, Росія реконструює авіабазу "Сєвєроморськ-3" і модернізує військову частину аеропорту "Петрозаводськ". Таким чином ворог прагне посилити військову присутність біля кордонів Альянсу та наростити свої авіаційні спроможності на північно-західному напрямку.