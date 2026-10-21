Вперше з Другої світової Росія обрала нового геополітичного супротивника, – ЗМІ

Росія після 22 місяців другого президентства Дональда Трампа розвернула свою стратегію. Москва більше не вважає США своїм ключовим геополітичним супротивником, адже тепер цю роль зайняла Європа.

Як пише Foreign Affairs, у Кремлі застосували шаховий підхід "рокіровка" задля оптимізації стратегічної позиції держави.

Нова мішень та "стримування страхом"

На такий крок Москва пішла через військову модернізацію Європи та її допомогу Україні. Водночас Росія поступово замінює ядерний шантаж залякуванням сучасною звичайною зброєю, "націленою" проти європейських країн.

Аналітики підкреслюють, що зміна геополітичного супротивника такого масштабу стала першою для Москви з часів Другої світової війни. Тепер європейські держави сприймаються агресором як головне джерело військового потенціалу, політичної рішучості та стратегічної стійкості України.

Через це Кремль спрямовує тиск на європейські еліти, центри ухвалення рішень та критичну інфраструктуру, застосовуючи тактику "стримування страхом". Раніше Росія сприймала Європу переважно як "стоянку" американських військ, однак тепер уявлення змінюється.

Небезпека перетину критичної межі

Експерти застерігають, що прагнення Вашингтона до завершення війни може збігтися із загостренням ситуації в Європі. Ризик ненавмисного прямого зіткнення суттєво зростає через взаємну недовіру.

Парадоксально, але така динаміка може виникнути саме в той момент, коли всі сторони – включно з Кремлем – шукають шляхи виходу з ситуації. І Європа, і Росія ризикують перетнути "точку кульмінації примусу", за якою будь-які додаткові погрози застосування сили або її фактичне застосування можуть призвести до подальшого розширення війни,

– йдеться у матеріалі.

Раніше дипломат Валерій Чалий вказував, що російсько-українська війна на тлі послаблення санкційного тиску переходить на новий рівень європейського регіонального збройного конфлікту.