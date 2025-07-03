Європа неформально готується до скорочення військової присутності США, – Euractiv
- Європейські союзники по НАТО неформально готуються до можливого скорочення військової присутності США в Європі, очікуючи, що Дональд Трамп може перекинути частину військ до Азії та на Близький Схід.
- Ключові питання, що хвилюють військове планування: кількість військових, які залишать Європу, раптовість скорочення, та можливість європейських армій замінити американські спроможності.
Європейські союзники по НАТО готуються до можливого перегляду дислокації військ США. Вони переконані, що Дональд Трамп скоротить кількість військових, розміщених у Європі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv.
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До чого готуються у Європі
Журналісти зазначили, що європейські союзники НАТО вже неформально готуються до того, як Альянс має реагувати на можливе скорочення американських військ у Європі. Водночас з Вашингтону надходить небагато чітких сигналів щодо конкретних планів.
Питання не в тому, чи відбудеться скорочення, а в тому, як це зробити без шкоди для чинних оборонних планів НАТО,
– сказав один з дипломатів.
В європейських колах НАТО переконані, що президент США скоротить кількість американських військових, розміщених у Європі та, ймовірно, перекине частину до Азії та на Близький Схід. Зараз їх близько 80 000.
Військове планування хвилюють три головні питання щодо цього:
- скільки військових залишить Європу,
- наскільки раптовим буде це скорочення,
- чи зможуть європейські армії замінити американські спроможності.
Перед самітом НАТО посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що оцінка Пентагону щодо розгортання американських військ в Європі має бути завершена до кінця літа або на початку осені. За його словами, будь-які зміни відбуватимуться у тісній координації з союзниками, і що виведені підрозділи можуть бути заміщені іншими силами Альянсу.
Водночас генсек НАТО Марк Рютте намагається зняти тривогу щодо намірів США. "Моє послання до європейських колег: перестаньте хвилюватися, натомість запускайте виробництво, інвестуйте в оборону та підтримуйте Україну на високому рівні", – сказав він.