Міністр оборони Британії анонсував допомогу українській ППО
- Британія оголосить новий пакет підтримки для України, спрямований на посилення протиповітряної оборони, 26 червня.
- Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн заплановане на липень, з акцентом на координацію коаліцій та співпрацю з НАТО.
- Саміт НАТО в Гаазі триває під керівництвом генерального секретаря Альянсу Марка Рютте і завершиться 25 червня.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що найближчим часом Лондон оголосить про пакет підтримки для України. Він стосуватиметься посилення протиповітряної оборони.
Він виступив на NATO Public Forum у Гаазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Британія невдовзі оголосить про новий пакет підтримки України
Заяву про новий пакет військової допомоги зробить прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 26 червня.
Гілі також поінформував про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке заплановане на липень. За його словами, він обговорить разом з міністрами оборони України Рустемом Умєровим та Німеччини Борисом Пісторіусом оновлення механізму Контактної групи з питань оборони України. Основний акцент буде зроблено на координації між коаліціями та тіснішій взаємодії з ініціативою NSATU (Місія НАТО з допомоги Україні) і структурами самого НАТО.
За словами Гілі, на цей час "ми ще далекі від перемир’я", і у цей момент важливо, щоб "не ставити під загрозу цей мир, забуваючи про війну".
Наразі в Гаазі триває саміт НАТО у будівлі Всесвітнього форуму під керівництвом генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. Він завершиться завтра, 25 червня