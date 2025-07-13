Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні, – сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив 13 липня, що найближчими днями він очікує рекордного потоку зброї для України. Він також зазначив, що США невдовзі можуть ухвалити руйнівні санкції проти Росії, яких ще ніколи не було.

США, зокрема, візьмуться за конфісковані російські активи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю сенатора Грема для CBS News.

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Що заявив Грем про збройну підтримку Україні?

Сенатор Грем зазначив, що США вже надали Україні багато зброї та грошей. Наразі вже укладена угода з Україною щодо мінералів на трильйони доларів.

Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися. Я очікую, що найближчими днями президент Трамп отримає тарифи та санкції, яких він ніколи раніше не мав. Я очікую, що найближчими днями Європа отримає більше підтримки щодо зусиль, спрямованих на допомогу Україні,

– заявив Грем.

Він заінтригував словами, що не хоче випереджати президента Трампа, але порадив слідкувати за динамікою конфіскованих активів. Європейці, за його словами, конфіскують у Росії відсотки доходів від її активів, а міністр фінансів США Скотт Бессент "хоче піти далі".

Слідкуйте за планом більш агресивної боротьби з конфіскованими активами. Слідкуйте за планом, за яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Путін розрахував, що ми втомимося і Європа втомиться. Він зробив величезну помилку,

– заявив Грем.

НАТО, за його словами, хоче переконатися, що Путін не захопить Україну силою. З цих міркувань Конгрес США стоїть на порозі ухвалення найпотужнішого пакета санкцій проти Росії та взагалі в історії США.

Це дасть президенту Трампу інструменти, яких у нього немає сьогодні, буквально кувалду,

– каже Грем.

Сенатор нагадав, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, продовжують торгувати з Москвою, і це "гидко".

"Я розмовляв з президентом Трампом. Минулого тижня він сказав: "Час діяти". Він намагався заманити Путіна за стіл переговорів. Але моя мета – покласти край цій війні, і єдиний спосіб покласти край цій війні – це змусити людей, які підтримують Путіна, вибирати між американською економікою та допомогою Путіну", – підкреслив сенатор.

Він застеріг Китай, Індію та Бразилію. За його словами, вони сильно постраждають, якщо продовжать допомагати Путіну.