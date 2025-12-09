Розуміють небезпеку, – економіст назвав країни, які є найбільш надійними партнерами України

В європейському політикумі є дві основні емоції: страх і жадібність. Є низка моментів, які розділяють сьогодні Європу по основну пункту – розуміння власної безпеки. А найбільшими партнерами України будуть саме ті політики, у яких емоція страху буде потужніша і переважатиме над жадібністю.

Про це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, додавши, що серед таких – Німеччина, яка у 2026 році виділить для допомоги Україні 11,5 мільярдів євро. Вони будуть використовуватися для закупівлі американської зброї.

Європа розділена, а США займають бізнесову позицію

Серед тих, хто активно закупляє для нашої держави зброю в США – це також скандинавські країни, північ ЄС, частково центральна Європа. Економіст підкреслив, що Європа різна. Наприклад, Італія на 2026 рік не продовжила декрет з приводу фінансової допомоги Україні в повному обсязі. Певну суму виділити планується, але вона набагато менша, ніж була у 2025-му.

Сьогодні найбільшим партнером України є ті політичні кола, які більше розуміють рівень небезпеки, який надходить від Росії. Серед таких країни Балтії, Польща, Німеччина, Франція. Це країни, які історично мають досвід дуже нищівних війн, страждали через безпекові речі,

– пояснив Пендзин.

Одночасно з цим південь і центр Європи (Італія, Угорщина, Словаччина) мають інші погляди, шукають колаборації. На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, Європа сьогодні сама через особливості внутрішньої побудови, менталітету населення не здатна боронити себе. А позиція США нині максимально наблизилась до бізнесової. Це, як зазначив Пендзин, вже не позиція захисника демократії.

Фондом Рейгана в США були проведені опитування. Понад 60% американців підтримали надання військово-технічної допомоги Україні, висловили велику стурбованість тим, що Росія нарощує агресивні погляди у тому числі щодо ЄС. Американський виборець сьогодні є більш прогресивним, ніж Трамп,

– підкреслив Пендзин.

Однак президенту США в будь-якому разі доведеться реагувати на ці речі. Економіст впевнений, що Дональд Трамп не може ігнорувати позицію своїх виборців, особливо на тлі того, що в листопаді 2026-го у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу.

Пендзин прогнозує, що цілком ймовірно, що світ побачить жорсткішу позицію Трампа стосовно Росії. Проте поки що він шукає дивні компроміси, намагається продати Україну за можливість отримати заморожені російські активи, які, до слова, перебувають в Європі.

Військова допомога Україні: про що заявляє Європа?