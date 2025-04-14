Пастор Трампа зізнався, як із противника допомоги України перетворився на її прихильника

Духівник Дональда Трампа Марк Бернс тривалий час виступав проти надання Україні військової допомоги. Втім, після візиту до Бучі він закликав Вашингтон відправити Києву більше танків, винищувачів і ППО.

В інтерв'ю для The Kyiv Independent 9 квітня Марк Бернс розповів, як змінився його світогляд після візиту до України, передає 24 Канал.

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Підтримка України – це і є "Америка понад усе"

Бернс зізнався, що перебування в Україні докорінно змінило його думку. Раніше він був одним із найзатятіших противників підтримки нашої країни.

Але все змінилося, коли я опинився в Києві, коли я був у Бучі, коли побачив звірства — невинних людей, яких убивали, розстрілювали... Коли чуєш про такі звірства... це кардинально змінює твоє сприйняття. Тепер я вірю, що підтримка України — це і є справжнє "Америка понад усе",

– поділився Бернс.

Він зауважив, що й надалі залишається прихильником Трампа, якого вважає найкращим президентом в історії США. Бернс каже, що його підтримка України – це не удар у спину Трампу, а заклик до кожного американця, якого, як і його самого, дезінформували фейкові ЗМІ про Україну.

Наприклад, фейкові новини стверджували, що Україна ненавидить церкви, знищує служіння. Втім, пастор на власні очі переконався, що це неправда.

Бернс визнає, що раніше мав помилкове бачення ситуації в Україні.

Я доношу це послання на найвищих рівнях влади в США і по всьому світу – ми повинні підтримати Україну. Росія — агресор,

– наголосив пастор.

За словами Бернса, Путін є "чистим злом", а Україна – суверенна держава, яка була жорстоко, безжально атакована агресором – Росією.

Радник Трампа також зрозумів, що дух України не зламаний. Українці готові боронити свою землю, але найбільше вони прагнуть миру.

Тому я говорю з усіма, хто готовий слухати, щоб донести: те, що Бог показав мені в Україні, зворушило моє серце – і, може, зворушить ще чиєсь. Щоб світ об'єднався на підтримку України, як колись об'єднався на підтримку Південної Африки за часів Нельсона Мандели,

– сказав Бернс.