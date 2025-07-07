Трамп заявив, що США мають відправити більше зброї Україні

США все ж відправлять Україні більше оборонної зброї після паузи в постачанні. Такий крок президент пояснив необхідністю дати Києву можливість захиститися на тлі посилених атак Росії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на AP і CNN.

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США знову озброюють Україну

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати мають відправити Україні додаткову оборонну зброю, хоча лише кілька днів тому його адміністрація вирішила призупинити частину важливих поставок.

Ми повинні це зробити. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Вони дуже сильно постраждали. Ми відправимо ще трохи зброї — в першу чергу оборонної,

– заявив Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Минулого тижня Білий дім несподівано оголосив про тимчасову зупинку постачання частини систем протиповітряної оборони, високоточної артилерії та інших озброєнь для України.

Це рішення пояснювали необхідністю перегляду запасів і підготовкою США до потенційних загроз у Тихоокеанському регіоні, зокрема через посилення ролі Китаю. За словами заступниці прессекретаря Білого дому Анни Келлі, пріоритетом залишається підхід "America First" – тобто ставлення американських інтересів на перше місце.

Деякі високопосадовці США, як повідомляє CNN, наголошували, що цей крок був частиною комплексного аналізу витрат і допомоги, підготовленого міністром оборони Пітом Хегсетом та керівником політики Пентагону Елбріджем Колбі. Колбі підкреслив, що водночас Вашингтон шукає способи зберегти підтримку України, але так, щоб це не послабило боєготовність американської армії в інших регіонах.

Пауза у військовій допомозі збіглася з черговою хвилею потужних російських атак по Україні.

Росія відреагувала на рішення Вашингтона, стверджуючи, що США нібито не мають достатніх запасів зброї, хоча підтверджень цьому не надала.

Після різкої критики як всередині країни, так і з боку союзників, Трамп дав зрозуміти, що курс Вашингтона знову змінюється.

За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надішле додаткову оборонну зброю в Україну, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру,

– заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Він додав, що пріоритети адміністрації залишаються незмінними: одночасно підтримувати партнерів і зберігати боєздатність власної армії.