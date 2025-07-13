Трамп розглядає можливість схвалити нове фінансування для України, – CBS News

Дональд Трамп розглядає можливість схвалити нове фінансування для України. Це відбувається вперше з моменту його вступу на посаду президента США в січні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News. Про це виданню розповіли кілька дипломатичних джерел.

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Чому Трамп розглядає нове фінансування для України?

Співрозмовники видання розповіли, що нове фінансування від американського президента може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями завдала ударів по Україні за допомогою безпілотників та ракет.

За останні дні Росія здійснила найбільшу атаку безпілотників по Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року по Києву та іншим містам.

Журналісти зазначили, що Дональд Трамп на початку цього тижня натякнув, що планує надіслати Україні більше оборонної зброї. Лише за кілька днів до цього його адміністрація призупинила деякі постачання зброї – крок, який один із чиновників Білого дому назвав частиною ширшого глобального огляду постачання зброї.

Джерело можливого нового фінансування для України незрозуміле. Але офіційні особи США повідомили CBS News, що Трамп має під рукою 3,85 мільярда доларів США, що залишилися від часів адміністрації Байдена і які можна було б використати для відправлення американської військової техніки до України.

Колишні американські чиновники також повідомили журналістам, що президент Трамп має повноваження конфіскувати близько 5 мільярдів доларів США російських активів за кордоном та спрямувати ці кошти до України, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цими повноваженнями.

До слова, раніше журналісти Politico писали, що Дональд Трамп може схвалити передачу Україні пакету допомоги на сотні мільйонів доларів. Кошти, ймовірно, надійдуть з фонду, схваленого Конгресом США у 2024 році, який дозволяє вилучати зброю з військових арсеналів США для України, і він ще містить 3,8 мільярда доларів США.