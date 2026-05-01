З бюджету США на 2027 рік прибрали допомогу Україні за ключовою програмою USAI

Адміністрація президента США Дональда Трампа не заклала кошти на військову допомогу Україні у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) у проєкті оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік.

Про це повідомив представник Пентагону Джулс Герст під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил.

Україна не отримає кошти у рамках USAI у 2027 році

Відповідаючи на запитання сенатора, Джулс Герст підтвердив, що фінансування цієї програми в документі відсутнє.

Довідка: USAI – ключова програма військової підтримки України. Вона дозволяє Пентагону замовляти військову техніку для ЗСУ у оборонних компаній. Програма була створена за президентства Джо Байдена. З лютого 2022 року за програмою перерахували 182 мільярди доларів, з яких розподілено понад 130 мільярдів, а витрачено приблизно 83 мільярди. Однак у 2025 році фінансування програми становило лише 300 мільйонів, а у бюджеті 2026 року – 400 мільйонів.

Водночас загальний обсяг оборонного бюджету США, який наразі обговорюється, може сягнути близько 1,5 трильйона доларів – це рекордний показник, що приблизно на половину перевищує нинішній рівень.

Зазначимо, що це не означає, що Україна узагалі не отримає грошей від програми у 2027 році. Бюджет 2026 року передбачає фінансування Україні за USAI на доволі скромні 400 мільйонів, що розподіляться на 2026 та 2027 роки. Також програма, за якою інші союзники України можуть купувати зброю у американських компаній, продовжує діяти.

Очікується, що остаточне рішення щодо бюджету Конгрес ухвалить до старту нового фінансового року – 1 жовтня.

