Британії начхати на вимоги Кремля зупинити військову допомогу Україні, – The Guardian

Кремль рішуче виступає проти розміщення європейських миротворців в Україні. Також Москва вимагає від Заходу припинити постачання військової допомоги Києву задля укладання перемир'я.

Джерела у міноборони Британії дали зрозуміти, що Лондон зовсім не хвилюють забаганки Кремля. Він не покине Україну на вимогу росіян, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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У Британії відреагували на умови Росії щодо миру

Зазначається, що постачання озброєння та навчання українських військових з боку Великої Британії продовжуватимуться без змін, незважаючи на заяву Москви, що мир може бути досягнутий лише в разі повного припинення іноземної військової допомоги.

У середу, 19 березня, британська сторона підкреслила, що її позиція залишається незмінною, і потік військової допомоги, який цього року оцінюється у 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, не припиниться лише тому, що цього хочеться Путіну.

Ця заява з'явилася після того, як лідери Франції та Німеччини на пресконференції у вівторок заявили, що продовжуватимуть підтримувати Україну, незважаючи на вимогу Кремля.

До слова, британські спецпризначенці переведені у режим підвищеної готовності для можливого розгортання в Україні в межах миротворчої операції на тлі переговорів про припинення вогню. Це відбувається на тлі заяв Москви про те, що вона ніколи не погодиться на розміщення в Україні іноземного контингенту країн Заходу.