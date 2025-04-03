Естонія відправить Україні 10 тисяч снарядів і підтримує передачу 2 мільйонів боєприпасів

Естонія виступає за посилення підтримки України, зокрема задля зміцнення її позицій під час можливих переговорів.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур напередодні засідання неформальної Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Естонія відправить Україні снаряди

Зі свого боку Естонія підтримує ініціативу Єврокомісії щодо передачі двох мільйонів снарядів для України.

"Естонія, звичайно, підтримає це, і ми хотіли б бачити, що ми якнайшвидше знайдемо цей консенсус. Україна повинна мати кращу позицію для переговорів, і вона повинна отримати якомога більше нашої допомоги, яку ми можемо надати", — сказав міністр.

Ханно Певкур також анонсував свій візит до України, де він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Там він проінформує українську сторону про передану естонську допомогу.

Ми вже вирішили відправити додаткові 10 000 снарядів калібру 155 мм, а також 750 000 пакунків з продовольством та іншими необхідними речами. І ми продовжимо надавати підтримку,

– сказав він.

Коментуючи "Білу книгу" з питань оборони ЄС, Ханно Певкур підтримав інвестиції в оборону. Зі свого боку Естонія планує підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП.