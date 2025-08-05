НАТО почало координувати регулярне постачання великих пакетів військової допомоги для України. У серпні 2025 року очікується щонайменше дві поставки озброєння та техніки.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Коли Україні очікувати нові поставки допомоги?

Рішення НАТО про координацію оголосили після заяви Нідерландів про фінансування нового пакету допомоги Україні на 500 мільйонів євро. До нього входить обладнання для протиповітряної оборони, боєприпаси та інше оснащення. Більшість техніки закуплено у США.

Пакети допомоги готуватимуться оперативно та надаватимуться на регулярній основі,

– заявили у Альянсі.

За даними ЗМІ, постачання військової допомоги узгоджується з урахуванням актуальних потреб України на фронті.

Спочатку союзники по НАТО отримують перелік необхідного озброєння, після чого шукають його або купують, зокрема в США.

Найбільший акцент наразі на засобах ППО. Видання наводить статистику ООН, і за її даними, через постійні обстріли росіянами українських міст загинули понад 12 тисяч цивільних.

Нагадаємо, Нідерланди закупили американське озброєння для України. Його постачання очікується вже найближчими тижнями. До цієї ініціативи згодом можуть долучитися й інші держави.