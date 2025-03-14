Фрідріх Мерц заявив про можливе схвалення військової допомоги для України. Суму в 3 мільярди євро можуть погодити найближчими днями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Німеччина виділяє Києву допомогу

Фрідріх Мерц консультувався з керівництвом Християнсько-соціального союзу, Соціал-демократичної партії і партією Зелених. Наразі Мерц очолює Християнсько-демократичний союз і є кандидатом на посаду канцлера.

Шольц не проти цієї допомоги: він готовий вивільнити 3 мільярди, щойно буде затверджено спеціальний фонд і рішення щодо витрат на оборону. Ба більше, Шольц говорить, що не можна допустити демілітаризації України. Тобто повідомляє геть не те, що хотілося б чути Путіну.

За широкий фінансовий пакет планують проголосувати наступного тижня.

Ми говорили про три мільярди. З цього приводу вже є рішення Бундестагу, якому передувало рішення Бюджетного комітету, який вважав це можливим… Я припускаю, що з рішенням Бундесрату щонайпізніше наступного тижня ці три мільярди також можуть бути витрачені як позапланові,

– пояснив Мерц.

Окрім цього, Німеччина погодила витрати на оборону власної країни.