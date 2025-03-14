Уже наступного тижня: Берлін може схвалити 3 мільярди євро військової допомоги Україні
Фрідріх Мерц заявив про можливе схвалення військової допомоги для України. Суму в 3 мільярди євро можуть погодити найближчими днями.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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Німеччина виділяє Києву допомогу
Фрідріх Мерц консультувався з керівництвом Християнсько-соціального союзу, Соціал-демократичної партії і партією Зелених. Наразі Мерц очолює Християнсько-демократичний союз і є кандидатом на посаду канцлера.
Шольц не проти цієї допомоги: він готовий вивільнити 3 мільярди, щойно буде затверджено спеціальний фонд і рішення щодо витрат на оборону. Ба більше, Шольц говорить, що не можна допустити демілітаризації України. Тобто повідомляє геть не те, що хотілося б чути Путіну.
За широкий фінансовий пакет планують проголосувати наступного тижня.
Ми говорили про три мільярди. З цього приводу вже є рішення Бундестагу, якому передувало рішення Бюджетного комітету, який вважав це можливим… Я припускаю, що з рішенням Бундесрату щонайпізніше наступного тижня ці три мільярди також можуть бути витрачені як позапланові,
– пояснив Мерц.
Окрім цього, Німеччина погодила витрати на оборону власної країни.