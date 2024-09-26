"Ми не просили їх воювати": радник Орбана висловився щодо підтримки України

Політичний радник угорського прем’єра Балаш Орбан висловився проти наративу, що Україна бореться не лише за себе, а й за всю Європу. За його словами, Будапешт не поділяє думки, що допомога Києву зміцнює безпеку континенту.

Будапешт натомість виступає за посилення власних оборонних сил. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

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Про що заявив радник Орбана?

За словами Балаша Орбана, Угорщина зацікавлена в зміцненні обороноздатності ЄС і готова збільшити оборонні витрати. Проте надання зброї Україні, на його думку, лише загострює конфлікт із Росією – а цього угорська влада прагне уникнути.

Крім того, він виступив проти переконання, що Україна веде війну за усю Європу.

Українці воюють за себе, і вони мають на це право. Але ця війна – не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. […] Українці роблять свою справу – це їхнє рішення. Подивимось, чим закінчиться ця стратегія,

– заявив радник угорського прем’єра.

Це не перше неоднозначне висловлювання Балаша Орбана щодо війни. Раніше він заявив, що Угорщина не чинила б опору у разі нападу Росії, назвавши спротив "безвідповідальним". При цьому він посилався на події 1956 року, коли радянські війська придушили угорське повстання. Після хвилі критики Орбану довелося уточнювати, що вважає героїв 1956 року правими у своїх діях.