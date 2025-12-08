Байден дав Україні 350 мільярдів, а я – нічого, – Трамп

Дональд Трамп висловився про зусилля США стосовно підтримки України в протистоянні російській агресії. Зокрема він порівняв допомогу від Джо Байдена зі своїми власними потугами.

Що сказав Трамп про підтримку України?

Очільник Білого дому порівняв свою підтримку України з діями 46-го президента Джо Байдена.

За словами Трампа, адміністрація Байдена виділила Україні близько 350 мільярдів доларів допомоги.

Зі свого боку нинішній глава держави зазначив, що він не надавав такої фінансової підтримки, але на початку конфлікту поставив Україні протитанкові комплекси Javelin, які, за його словами, ефективно знищували російські танки.

Зауважимо, під час нещодавньої зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Вашингтоні Дональд Трамп укотре звинуватив Джо Байдена у розпалюванні війни в Україні.

При цьому стало відомо, що на національну безпеку США планують спрямувати 901 мільярд доларів, з яких 800 мільйонів доларів передбачено для військової допомоги Україні на 2026 та 2027 роки.

