Байден дав Україні 350 мільярдів, а я – нічого, – Трамп
- Дональд Трамп порівняв свою підтримку України з діями Джо Байдена.
- Він підкреслив, що під час свого президентства він надав Україні протитанкові комплекси Javelin, які використовувалися для знищення російських танків.
Дональд Трамп висловився про зусилля США стосовно підтримки України в протистоянні російській агресії. Зокрема він порівняв допомогу від Джо Байдена зі своїми власними потугами.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про підтримку України?
Очільник Білого дому порівняв свою підтримку України з діями 46-го президента Джо Байдена.
За словами Трампа, адміністрація Байдена виділила Україні близько 350 мільярдів доларів допомоги.
Зі свого боку нинішній глава держави зазначив, що він не надавав такої фінансової підтримки, але на початку конфлікту поставив Україні протитанкові комплекси Javelin, які, за його словами, ефективно знищували російські танки.
Американський президент прокоментував допомогу Україні від США: дивіться відео
Зауважимо, під час нещодавньої зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Вашингтоні Дональд Трамп укотре звинуватив Джо Байдена у розпалюванні війни в Україні.
При цьому стало відомо, що на національну безпеку США планують спрямувати 901 мільярд доларів, з яких 800 мільйонів доларів передбачено для військової допомоги Україні на 2026 та 2027 роки.
Більше про допомогу Україні від США
Сполучені Штати залишаються беззаперечним лідером у світі за обсягом та вартістю військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. З 24 лютого 2022 року до червня 2025 року США надали українській армії військову підтримку на суму 74 мільярди доларів.
Після підписання двосторонньої безпекової угоди та до завершення президентського терміну Джо Байдена й інавгурації Дональда Трампа було оголошено кілька комплексних пакетів допомоги в рамках програм PDA та USAI. Ці програми передбачають різні механізми посилення оборонних можливостей Збройних Сил України.
Водночас президент Зеленський наголосив, що найбільш надійні гарантії безпеки для України можуть надати саме США.