Ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що не може віддати всю американську зброю Україні, щоб не ризикувати безпекою США.
- Трамп наголосив, що не хоче наражати США на небезпеку, попри підтримку України.
Дональд Трамп зробив чергову неочікувану заяву стосовно України. Президент США наголосив, що "не може віддати всю американську зброю" нашій державі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа на інтерв'ю Fox News.
Що сказав Трамп щодо зброї для України?
Президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий ризикувати безпекою Сполучених Штатів заради військової підтримки України.
Я був дуже добрим до Зеленського та України, але ми не можемо віддати всю нашу зброю. Якщо нам не вистачить – я не хочу цього робити. Я не можу наражати на небезпеку США,
– сказав американський лідер.
До речі, колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко припустив в етері 24 Каналу, що наразі існують два можливі сценарії подальших подій стосовно передачі Україні американських ракет Tomahawk. За словами експерта, або Україна може отримати ракети Tomahawk, або ж Трамп може змінити свою позицію через економічні інтереси з Росією.
Яка позиція Трампа стосовно Tomahawk на цей час?
Володимир Зеленський 17 жовтня обговорив з Дональдом Трампом тему далекобійної зброї, але результати дискусії вирішили не розголошувати. Президент України пояснив, що США не хочуть ескалації, тому поки це питання не виносити у публічну площину.
Водночас видання Axios пише, що Трамп чітко заявив Зеленському, що не має наміру надавати Україні ракети Tomahawk. Президент США заявив, що його пріоритетом наразі є дипломатія.
Цікаво, що Володимир Зеленський запропонував американському лідеру обміняти американські ракети Tomahawk на українські дрони. Дональд Трамп виявив зацікавленість в цій угоді, зазначивши, що Україна виробляє дуже хороші дрони.