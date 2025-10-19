Дональд Трамп зробив чергову неочікувану заяву стосовно України. Президент США наголосив, що "не може віддати всю американську зброю" нашій державі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа на інтерв'ю Fox News.

Що сказав Трамп щодо зброї для України?

Президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий ризикувати безпекою Сполучених Штатів заради військової підтримки України.

Я був дуже добрим до Зеленського та України, але ми не можемо віддати всю нашу зброю. Якщо нам не вистачить – я не хочу цього робити. Я не можу наражати на небезпеку США,

– сказав американський лідер.

До речі, колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко припустив в етері 24 Каналу, що наразі існують два можливі сценарії подальших подій стосовно передачі Україні американських ракет Tomahawk. За словами експерта, або Україна може отримати ракети Tomahawk, або ж Трамп може змінити свою позицію через економічні інтереси з Росією.

Яка позиція Трампа стосовно Tomahawk на цей час?