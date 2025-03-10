Франція може в кілька разів збільшити допомогу Україні: для цього вже шукають кошти

Президент Франції Еммануель Макрон виступив зі зверненням до нації, де наголосив щодо російської загрози та на тому, що Європа вже не може спиратися на США, як гаранта безпеки. Тому Франція планує подвоїти оборонний бюджет до 2030 року.

Франція також посилить підтримку України, нарощуючи, за словами міністра оборони Себастьяна Лекорню, виробництво військової техніки. Політичний оглядач та журналіст з Франції Андрій Шкіль розповів 24 Каналу, у який спосіб французький уряд буде досягати поставлених цілей.

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План буде здійснено

Після звернення Макрона до нації, опитування, яке було проведено для французьких ЗМІ, показало, що 59% французів підтримують збільшення витрат на оборону. Також рейтинг підтримки самого президента Франції збільшився на сім пунктів – до 31%.

Зверніть увагу! Макрон також наполягає на підвищенні витрат на оборону країни з 2,1 до 5% ВВП. Такий план розглядається Францією у разі, якщо США відмовляться надалі захищати Європу.

Шкіль зауважив, що план щодо зростання оборонного потенціалу Франції буде здійснено.

Питання у пошуку коштів, які забезпечать це зростання. Тут є кілька напрямків, зокрема, пошук можливостей для цього у бюджеті країни. Він є достатньо великим, адже Франція – це п'ята економіка світу,

– підкреслив він.

Крім того, будуть залучені кошти від торгівлі зброєю, тому що, за словами журналіста, буде зростати інвестування у виробництво в озброєння, яке було пригальмовано. Наприклад, на літаки Rafale черга була приблизно півтора року. Найближчим часом ситуація буде змінена. Франція, відповідно до заяви уряду, планує випускати вдвічі більше літаків.

До того ж буде залучено більше коштів у так звані довгі проєкти з виробництва зброї. Такі угоди Франція буде укладати з іншими країнами з відтермінованим платежем.

Важливо, що також буде нарощене виготовлення усіх набоїв, в яких використовується порох. На півдні Франції вже запущене виробництво з вироблення усіх видів необхідних порохів,

– зазначив Андрій Шкіль.

В Румунії, за його словами, вже майже рік працює виробництво з усіх видів вибухових речовин, які необхідні для виготовлення артилерійських набоїв, що використовуються у сучасній війні, насамперед в Україні.

Зараз з боку Франції наразі невеликими коштами, як наголосив політичний оглядач, буде нарощений у чотири рази більший результат, якщо говорити про витратну частину армії України на сьогодні.

Нагадаємо, що міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що Париж планує прискорити виробництво озброєння, яке передається Україні як військова допомога. За його словами, 195 мільйонів євро з прибутку з заморожених активів Росії будуть спрямовані на постачання 155-мм артилерійських снарядів та авіабомб AASM для винищувачів Mirage 2000. Крім того, Франція прискорить надання танків AMX-10RC та бронетранспортерів VAB, які перебували на озброєнні армії країни.