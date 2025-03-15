У разі тимчасового перемир'я ЄС планує надавати озброєння Україні, – DW

Європеський Союз планує постачати до України зброю навіть під час можливого тимчасового перемир'я. Це дозволить Києву мати сильну позицію на переговорах та захиститися в разі повторного нападу з боку Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle. Дипломати вважають, що про забезпечення України зброєю не можна забувати, навіть якщо бойові дії зупиняться.

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ЄС не припинятиме військову допомогу Україні

Напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ 14 березня у Європейському Союзі висловилися щодо підтримки України під час перемир'я. Навіть якщо агресор вимагатиме зупинити постачання зброї, Європа, ймовірно, продовжуватиме це робити.

Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в сильнішій позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від "поганої", як сказав би Трамп, угоди та вибрати кращий для себе момент для переговорів,

– сказав один європейський дипломат.

Інший посадовець також підтримав цю думку і зазначив, що за час призупинення бойових дій Україну потрібно зробити "сталевим дикобразом". ЄС прагнутиме посилити Києва становище на переговорах і не дати росіянам "другого шансу" для нападу.

Ідея у тому, щоб, перебуваючи у сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості та могла продовжувати стримування у разі відновлення військових дій,

– зазначив представник ЄС.

Уже на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, що пройде 17 березня, дипломати більш детально обговорять припинення вогню. За допомогою відеозв'язку до засідання долучиться очільник МЗС України Андрій Сибіга.

У Брюсселі пояснили, що оборона України пов'язана з безпекою Євросоюзу, тому обговорювати такі питання вкрай важливо.

Новий пакет допомоги для України від ЄС

Окрім цього наступного тижня країни ЄС можуть провести дискусії щодо плану верховної представниці із закордонних справ Каї Каллас. Вона пропонує надати Україні ще один пакет військової допомоги на суму від 20 до 40 мільярдів євро. Він міститиме артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони та ракети до них, а також навчання та спорядження українських бригад.

Однак навіть у разі погодження членами ЄС нового пакета допомоги залишаються питання щодо його надання, зокрема про сум, терміни та розподіл навантаження між країнами.