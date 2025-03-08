Не 350 мільярдів: наскільки Трамп перебільшив розмір допомоги Україні від США

Дональд Трамп неодноразово наголошував, що, мовляв, США витратили на допомогу Україні 350 мільярдів доларів. Втім, як виявилося, ця цифра дуже далека від реальної.

З початку повномасштабного вторгнення США надали Україні щонайменше 123 мільярди доларів загальної. Військова допомога становила 69 мільярдів доларів, або 56% від загального обсягу американської допомоги, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Яку військову допомогу отримує Україна

Серед конкретного обладнання, яке США передали Україні, є системи протиповітряної оборони, дрони, реактивні системи залпового вогню, радари, танки та протитанкова зброя.

Як союзники допомагали Україні з 2022 по 2024 рік / Фото Кільський інститут світової економіки

США постачають Україні військову техніку в рамках президентського механізму екстреного вилучення з серпня 2021 року у відповідь на підготовку Росії до повномасштабного вторгнення. Цей механізм дозволяє президенту передавати Україні техніку безпосередньо зі складів США.

Згідно зі звітом Держдепартаменту США, цей механізм використовувався 55 разів для надання Україні військової допомоги на суму близько 31,7 мільярда доларів.

Зупинка цього потоку допомоги може стати катастрофічною для України. Вже у травні або у червні Сили оборони можуть залишитися без критично важливих артилерійських снарядів.

Хоча ЄС допоможе частково заповнити ці прогалини, деяке обладнання можуть надавати лише США. Наприклад, систему протиповітряної оборони Patriot.

Також США випереджають Європу у постачанні важкого озброєння. Вашингтон надав Україну найбільшу кількість гаубиць, зенітно-ракетних систем "земля-повітря" та реактивних систем залпового вогню. Тим часом Польща надала та пообіцяла найбільше танків.

Які країни надали Україні найбільше зброї / Фото Кільський інститут світової економіки

Європейським союзникам України буде надзвичайно важко заповнити прогалину, що залишиться після припинення американської допомоги. У 2023 році загальні військові витрати 27 країн-членів ЄС та Великої Британії склали близько 388 мільярдів доларів, тоді як США витратили 916 мільярдів доларів — майже вдвічі більше. Крім того, США виділили 9% державних витрат на оборону, що є найвищим показником серед країн НАТО, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Нагадаємо, що у Києві раніше заявляли, що Україна виробляє понад 30% необхідного для своєї оборони обладнання та боєприпасів. Президент Зеленський зазнача, що постачання військової допомоги зі США покривають близько 40% потреб країни в обороні, тоді як інші союзники – переважно європейські – забезпечують приблизно ще 30%.