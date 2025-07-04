Справжній шок, – політолог сказав, про що свідчить зупинка допомоги Україні від США

Довкола теми з призупинення передачі Україні озброєння з боку США нині існує дві інтриги. Перша полягає у тому, чи це рішення самого Трампа чи самочинне рішення Гегсета. Обидві версії мають свої аргументи.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Олег Саакян, додавши, що перша версія має місце бути, бо до цього щодо Ірану знімалися санкції, була інформація, що це могло опосередковано стосуватись і Росії, опісля з'явилась інформація про розмову Трампа і Путіна. Може бути таке, що в команді Трампа свідомо йдуть на такий крок.

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Який урок має засвоїти Європа

На додаток версії, що рішення про призупинення військової підтримки міг ухвалити очільник Пентагону Гегсет, грає те, що це вже третя така спроба. Перший був, коли він тільки обійняв цю посаду, потім на піку ескалації на Близькому Сході, і зараз під виправданням, що в США проводиться аудит.

Те, що Білий дім не займає жорсткої позиції, як зазначив політолог, говорить про те, що там не мали заготовленої чіткої реакції й зараз хочуть виграти для себе час. Реакція і рішення будуть дещо пізніше.

Залежно від того, як розвиватиметься ситуація, ми в короткостроковій перспективі зрозуміємо, чи джерелом проблеми є Гегсет чи він тільки інструмент, а джерелом проблеми все ж таки є Білий дім,

– озвучив Саакян.

Друга інтрига довкола цієї теми полягає у тому, повернуть надання Україні військової допомоги чи ні. Політолог зауважив на тому, що на міжнародній арені піднявся скандал і що відбувся злив інформації для американських медіа саме з урядових кіл США (про те, що таке припинення постачання озброєння відбулося). Це збурило і шокувало європейських партнерів, не менше ніж Україну. Все це, зі слів Саакяна, було неочікувано.

"Не дивно, бо на тлі хороших зустрічей між Зеленським і Трампом, між Трампом і європейськими союзниками, зокрема лестощами з боку Рютте (на саміті НАТО Трампа "облизали" з ніг до голови), здавалося, що все чудово і Трамп не мав би йти на такі саботуючі кроки. Але з цього є урок для Європи й всіх, що змінити думки Трампа майже нереально", – наголосив політолог.

Коли минулого разу американський президент призупиняв надання озброєння та розвідданих Україні, тоді було зрозуміло, що це була реакція, був певний тригер. Але зараз це відбулося навпаки на тлі потеплішання відносин між всіма.

Тому для європейців та України це справжній шок, бо це рішення США зовсім неспровоковане. Сподіватись на те, що від Трампа можна отримати визначеність, про щось домовитись – абсолютно не варто. Завжди треба готуватися до найгіршого сценарію,

– підсумував Саакян.

Зазначимо, що президент США заявив, що Вашингтон продовжує надавати озброєння Україні, однак наголосив на тому, що Сполучені Штати надали "вже дуже багато зброї". Трамп також зауважив на тому, що США хочуть переконатися, чи вистачить їм самим озброєння на свої потреби.