Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Олег Саакян, добавив, что первая версия имеет место быть, потому что до этого по Ирану снимались санкции, была информация, что это могло косвенно касаться и России, после появилась информация о разговоре Трампа и Путина. Может быть такое, что в команде Трампа сознательно идут на такой шаг.

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Какой урок должна усвоить Европа

Вдобавок версии о том, что решение о приостановлении военной поддержки мог принять глава Пентагона Хегсет, играет то, что это уже третье такая попытка. Первая была, когда он только занял эту должность, потом на пике эскалации на Ближнем Востоке, и сейчас под оправданием, что в США проводится аудит.

То, что Белый дом не занимает жесткой позиции, как отметил политолог, говорит о том, что там не имели заготовленной четкой реакции и сейчас хотят выиграть для себя время. Реакция и решения будут несколько позже.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы в краткосрочной перспективе поймем, или источником проблемы является Гегсет или он только инструмент, а источником проблемы все же является Белый дом,

– озвучил Саакян.

Вторая интрига вокруг этой темы заключается в том, вернут предоставление Украине военной помощи или нет. Политолог отметил на том, что на международной арене поднялся скандал и произошел слив информации для американских медиа именно из правительственных кругов США (о том, что такое прекращение поставок вооружения произошло). Это возмутило и шокировало европейских партнеров, не меньше чем Украину. Все это, по словам Саакяна, было неожиданно.

"Неудивительно, потому что на фоне хороших встреч между Зеленским и Трампом, между Трампом и европейскими союзниками, в частности лестью со стороны Рютте (на саммите НАТО Трампа "облизали" с ног до головы), казалось, что все прекрасно и Трамп не должен был бы идти на такие саботирующие шаги. Но из этого есть урок для Европы и всех, что изменить мысли Трампа почти нереально", – подчеркнул политолог.

Когда в прошлый раз американский президент приостанавливал предоставление вооружения и разведданных Украине, тогда было понятно, что это была реакция, был определенный триггер. Но сейчас это произошло наоборот на фоне потепления отношений между всеми.

Поэтому для европейцев и Украины это настоящий шок, потому что это решение США совершенно неспровоцированное. Надеяться на то, что от Трампа можно получить определенность, о чем-то договориться – абсолютно не стоит. Всегда надо готовиться к худшему сценарию,

– подытожил Саакян.

Отметим, что президент США заявил, что Вашингтон продолжает предоставлять вооружение Украине, однако озвучил, что Соединенные Штаты предоставили "уже очень много оружия". Трамп также отметил на том, что США хотят убедиться, хватит ли им самим вооружения на свои нужды.