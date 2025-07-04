По его словам, США предоставляют оружие, но в то же время должны убедиться, что его хватит на собственные нужды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа в эфире FoxNews.
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"Мы уже предоставили очень много оружия"
Трамп утверждает, что США не перестали помогать Украине оружием.
В то же время он снова обвинил президента Байдена, что тот "опорожнил" США.
Мы этого не делали. Мы предоставляем оружие, но мы уже предоставили очень много оружия. Мы предоставляем оружие, работаем с ними и пытаемся им помочь, но мы не сделали этого, знаете, Байден опорожнил всю нашу страну, предоставляя им оружие,
– заявил Трамп.
Из-за этого, по его словам, он хочет убедиться, что стране хватит оружия для себя.
Трамп прокомментировал поставки оружия Украине: смотрите видео
Напомним, что некоторые западные СМИ сообщили об остановке поставок оружия со стороны США в Украину. У Центре противодействия дезинформации отметили, что ни один инсайдер не знает о точных объемах пакетов помощи.
Председатель ЦПД заверил, что определенные элементы вооружений продолжают поставляться.