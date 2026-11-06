Республіканці програли: чи відновлять США допомогу для України

Демократична партія перемогла на виборах до Конгресу США. Вже навіть лунали сподівання, що, можливо, Сполучені Штати відновлять військову допомогу для України, як це були при Джо Байдені.

Про це в ефірі 24 Канал розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, варто зняти "рожеві окуляри" щодо цієї теми. Наразі немає підстав вважати, що така допомога відновиться.

США будуть зайняті іншими проблемами

Як наголосив Грабський, Конгрес зосередиться на внутрішньоамериканських питаннях. А реальні зміни в програмах підтримки можливі точно не раніше середини наступного року.

Штати – країна, яка воювала 20 років. У них зараз будь-яке слово, пов'язане з війною, розглядається як дуже негативний тригер, – наголосив експерт.

Саме тому навряд чи Сполучені Штати повернуться до підтримки України в повному обсязі, як це було й раніше.

Чи відновиться військова допомога від США після виборів: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, експерт Олександр Краєв, зауважив, що ставлення американського суспільства до допомоги Україні залишається непохитним. Більшість американців у тій чи інші формі підтримують нашу державу.