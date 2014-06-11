ППО HАWK, танки Leopard і ракети до Patriot: як Іспанія підтримує Україну у війні проти Росії

Рік тому, 27 травня 2024 року, Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Іспанією – Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Іспанією.

Ця угода стала ювілейною, десятою, в серії двосторонніх безпекових угод, які Україна почала укладати з 12 січня 2024 року в межах формалізації Спільної декларації про підтримку України, підписаної 12 липня 2023 року країнами "Групи семи" (G7). До цього подібні угоди Україна уклала із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

24 Канал продовжує серію матеріалів про безпекові угоди з Україною. Яку допомогу та в яких обсягах Україна отримала за рік від Іспанії – читайте далі.

Станом на 27 травня 2025 року Україна уклала вже 29 двосторонніх угод про співробітництво, які підписані на 10 років і передбачають надання Україні військової підтримки, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, проведення навчань для українських військових, гуманітарну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію і притягнення агресора до відповідальності.



Детальніше про підсумки року безпекової угоди з Іспанією – читайте на сайті Центру Дністрянського.

Які зобов’язання взяла на себе Іспанія в межах безпекової угоди

Положення безпекової угоди передбачають комплексну двосторонню співпрацю між Україною та Іспанією за 10 пунктами:

Надання Україні озброєння і військової техніки.

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК).

Використання заморожених російських активів для підтримки України.

Навчання і тренування українських військових.

Санкції проти Росії та її прибічників.

Невійськова безпека і цивільний захист.

Розмінування українських територій.

Підтримка енергетичної інфраструктури.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України.

Притягнення Росії до відповідальності.

У сфері військової підтримки Іспанія зобов’язалась спрямувати 1 мільярд євро на закупівлю озброєння та військової техніки для України в 2024 році, зокрема шляхом посилення спроможностей України в артилерії, бронетехніці, протиповітряній обороні та морській безпеці.

Для зміцнення обороноздатності України Іспанія також зобов’язалась інвестувати в розвиток українського ОПК та брати участь у підготовці українських військовослужбовців.

Як і в яких обсягах Іспанія підтримувала Україну

Іспанія забезпечила стале та комплексне виконання всіх взятих на себе зобов’язань за безпековою угодою з Україною.

Військова підтримка

Протягом року імплементації угоди Іспанія долучилась до посилення обороноздатності України в межах низки коаліцій спроможностей, зокрема Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, Коаліції артилерії, Коаліції бронетанкової техніки та маневреності, а також Коаліції морських спроможностей.

Так, для посилення спроможностей української ППО Іспанія в червні 2024 року передала Україні другу партію зенітних керованих ракет MIM-104 до ЗРК Patriot. Про прибуття першої партії ракет до ЗРК Patriot від Іспанії стало відомо за декілька місяців до цього – наприкінці квітня 2024 року.



Ілюстративне фото пуску ракети з Patriot PAC 2 / Фото US Army

А вже в листопаді Україна отримала від Іспанії повну батарею комплексу ППО HАWK, до складу якої входять 6 пускових установок для захисту українського неба від російських ракет і дронів.



MIM-23 Hawk іспанської армії / Фото Infodefensa

Іншим пріоритетним напрямком військової підтримки з боку Іспанії стала бронетехніка. Ще в березні 2024 року Іспанія анонсувала передачу Україні 19 танків Leopard 2A4 після того, як вони пройдуть капітальний ремонт на іспанському оборонному заводі Santa Bárbara Sistemas.

10 танків Leopard 2A4 у межах цієї партії Україна отримала в липні 2024 року, а інші 9 були заплановані до передачі на вересень. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії Іспанія відремонтувала і модернізувала для України 29 танків Leopard 2. Додатково ще на початку 2024 року Іспанія передала Україні партію бронетранспортерів М113.

Окрім цього, із травня 2024 року до травня 2025 року Іспанія забезпечила Україну 155-мм артилерійськими снарядами, системами протидії безпілотникам, оптико-електронними системами спостереження та бойовими турелями.



Загалом у 2025 році уряд Іспанії анонсував виділення 1 мільярда євро на зміцнення обороноздатності України.

Співпраця в ОПК

Іспанія та Україна послідовно зміцнюють співпрацю в ОПК, налагоджуючи виробництво та постачання нової номенклатури озброєння.

Навесні та влітку 2024 року іспанський оборонний завод Santa Bárbara Sistemas провів капітальний ремонт 19 танків Leopard 2 перед передачею цієї техніки Україні. До цього танки понад 10 років перебували в армійських казармах у Сарагосі в неробочому стані як неповноцінні бойові одиниці.



Іспанські танки Leopard 2A4 на підприємстві Santa Bаrbara Sistemas, Іспанія, 2024 рік / Скриншот з відео Infodefensa

Україна також значно посилила двостороннє співробітництво з іспанською оборонною компанією Escribano Mechanical & Engineering, яка спеціалізується на виробництві сучасних бойових модулів. Так, у 2024 році бронетранспортери М113 і українські бронемашини "Козак-5" обладнали бойовими модулями Guardian від цієї компанії для ураження легкої бронетехніки та повітряних цілей на малій висоті.

А в травні 2025 року Укроборонпром підписав меморандум про співпрацю з Escribano Mechanical & Engineering, який передбачає локалізацію виробництва іспанських бойових модулів на українських оборонних підприємствах.

Навесні цього року українська оборонна компанія HBO "Практика" підписала угоду із ще одним іспанським виробником озброєння – компанією Tecnove. У межах досягнутих домовленостей іспанська компанія здійснюватиме ліцензійне виробництво українських бронемашин, зокрема легких тактичних автомобілів "Джура" і бронеавтомобілів "Козак", на території Іспанії задля виходу українського виробника на європейський ринок.

Використання заморожених російських активів для підтримки України

Оскільки Іспанія – країна ЄС, вона приєдналась до колективних ініціатив Європейського Союзу із використання заморожених російських активів для підтримки України.

Уперше ЄС ухвалив низку правових актів щодо уможливлення передачі прибутків від заморожених російських активів Україні наприкінці весни 2024 року.

За кілька місяців, у липні, Європейська комісія повідомила про надання Україні першого траншу на суму 1,5 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів. Ці кошти були спрямовані на військову допомогу, зокрема на закупівлю ППО та артилерійських снарядів, а також на інвестиції в український ОПК.



Другий подібний транш з прибутків від заморожених російських активів на військову допомогу ЄС анонсував у травні 2025 року. Зокрема майже 1,9 мільярда євро Євросоюз виділить на посилення ОПК України, закупівлю артилерії та боєприпасів, а ще – на посилення української ППО.

Окрім цього, наприкінці жовтня 2024 року ЄС схвалив рішення про надання Україні позики до 35 мільярдів євро як частини програми Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) від G7. Ця програма ініційована країнами G7 і передбачає надання Україні кредитних коштів на суму 50 мільярдів доларів з доходів від заморожених російських активів, зокрема активів Центрального банку Росії.

Станом на 27 травня 2025 року Україна отримала вже 4 транші від ЄС на суму 6 мільярдів євро в межах програми ERA. Ці кошти Євросоюз спрямував на покриття пріоритетних бюджетних видатків України.

Навчання і тренування українських військових.

Іспанія долучилась до колективної місії ЄС із підготовки українських військовослужбовців EUMAM Ukraine. Із 2022 року країни-учасниці цієї місії підготували понад 75 000 українських військових до виконання різних бойових завдань, із яких близько 7000 військовослужбовців підготувала Іспанія.

Протягом 2024 року Іспанія забезпечила на своїй території проведення базової загальновійськової підготовки, підготовки українських зенітників до технічного обслуговування ЗРК Patriot, а також навчань із застосування комплексу ППО HAWK. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Іспанія також проводила навчання із використання причіпних гаубиць OTO Melara Mod 56, ЗРК Aspide, бронетранспортерів M113 і танків Leopard 2A. Усе це озброєння Іспанія передала Україні в межах військової допомоги.

У 2025 році Іспанія продовжує навчати українських військовослужбовців. Зокрема, в березні цього року Україна та Іспанія підписали угоду про посилення підготовки українських військових на території Іспанії, що має вивести двосторонню взаємодію на новий рівень.

Санкції проти Росії та її прибічників

Як країна ЄС Іспанія посилює санкційний тиск на Росію в межах комплексних пакетів санкцій Європейського Союзу.

Із 27 травня 2024 року до 27 травня 2025 року ЄС оголосив 4 комплексні пакети санкцій проти Росії та її прибічників. За цей рік під санкції ЄС потрапили 342 судна "тіньового флоту" Росії, хімічний завод, російські оборонні та судноплавні компанії, важлива російська нафтова судноплавна компанія, "Сургутнафтогаз", військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, пропагандистські ЗМІ, топменеджери провідних російських компаній в енергетичному секторі, а також суб’єкти, які посилюють ОПК Росії, зокрема в Китаї, КНДР, Індії, ОАЕ, Ірані, Сінгапурі, Узбекистані, Туреччині, Казахстані та Сербії.

Додатково Євросоюз розширив заборону на послуги з перевантаження російського скрапленого природного газу (СПГ) на території ЄС з метою транзиту до третіх країн, на доступ до портів російським суднам, на польоти над територією ЄС і на експорт до Росії товарів, які сприяють посиленню російського ОПК.



Володимир Зеленський і прем'єр Іспанії Педро Санчес / Фото ОП

Невійськова безпека і цивільний захист

У вересні 2024 року Іспанія долучилась до ІТ-коаліції, тож зміцнення кіберспроможностей України з боку Іспанії триває переважно в межах цієї колективної ініціативи.

Так, за 2024 рік IT-коаліція акумулювала 482 мільйони євро на підтримку Міноборони України та ЗСУ в сфері зв'язку, ІТ та кібербезпеки. Ці кошти спрямовані здебільшого на закупівлю засобів захищеного зв’язку та забезпечення необхідним обладнанням пунктів управління тактичного рівня, центрів обробки даних, а також підрозділів інновацій та кібербезпеки.

Розмінування українських територій

Для прискорення розмінування українських територій Іспанія восени 2024 року провела навчання для військовослужбовців 711 бригади розмінування Державної спеціальної служби транспорту. А в червні 2024 року Іспанія виділила додаткові 3 мільйони євро на потреби гуманітарного розмінування України. Із цією інвестицією внесок Іспанії в гуманітарне розмінування з початку повномасштабного вторгнення Росії сягнув 4,5 мільйона євро.

За два місяці, в серпні, Іспанія спільно з Нідерландами профінансувала запуск нового проєкту від ПРООН, у межах якого в Україні з’явився напрямок гуманітарного розмінування з допомогою собак. До ініціативи долучилось 16 мінно-пошукових собак і 8 кінологинь. Проєкт покликаний прискорити процес розмінування України та просунути принципи гендерної рівності в протимінній діяльності.

Підтримка енергетичної інфраструктури

Для відновлення української енергетичної інфраструктури після російських атак Іспанія в серпні 2024 року передала Україні 7 генераторів загальною вартістю 360 000 євро. Ще 10 електрогенераторів Іспанія надіслала Україні в січні 2025 року.

Окрім цього, із 2022 року Іспанія спрямувала щонайменше 4,5 мільйона євро у Фонд підтримки енергетики України, який допомагає закуповувати обладнання для ремонту постраждалої чи знищеної української енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Важливу роль у двосторонній енергетичній співпраці відіграє розбудова зеленої енергетики України. Так, у квітні 2025 року в Чорнобилі запустили фотоелектричну станцію потужністю 763 кВт, будівництво якої профінансував уряд Іспанії. Сонячна електростанція складається з 2244 монокристалічних сонячних модулів і забезпечуватиме часткові потреби міста Чорнобиль, зокрема об’єктів підприємства ДСП "ЦСП".

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України

Гуманітарна підтримка була одним із пріоритетних напрямків допомоги з боку Іспанії протягом року імплементації безпекової угоди.

Іспанія посідає вагоме місце в підтримці системи охорони здоров’я України. У лютому 2024 року Іспанія надала Україні гарантію на 3 мільйони доларів США кредитних коштів для фінансування проєкту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine). Іспанія також долучилась до програми медичної евакуації постраждалих від війни українців на лікування за кордоном Medevac, прийнявши на лікування вже понад 150 українських військових.

Додатково в січні 2025 року МЗС України повідомило про започаткування спільно з Іспанією проєкту, спрямованого на проведення навчань для українських фахівців у сфері реабілітації в іспанських лікарнях.

Протягом року Україна отримала від Іспанії також значну фінансову підтримку для відбудови. Наприкінці червня 2024 року Іспанія в партнерстві з IFC оголосила про надання Україні пільгової позики на суму 50 мільйонів євро для розвитку приватного сектора, зокрема малого та середнього бізнесу. Ще 1 мільйон євро для підтримки стійкості приватного сектора Іспанія виділила у вигляді гранту.

Загалом із лютого 2022 року Іспанія надала Україні вже понад 100 мільйонів євро гуманітарної допомоги та 400 мільйонів євро на відбудову після війни. Тож іспанська підтримка залишається комплексною, сталою і всесторонньою.

Притягнення Росії до відповідальності

Іспанія приєдналась до двох ключових коаліцій для притягнення Росії до відповідальності – Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У межах Коаліції зі створення спеціального трибуналу Іспанія та близько 40 країн-партнерів 9 травня 2025 року після двох років діяльності закінчили підготовку проєктів установчих документів, необхідних для створення спеціального трибуналу, та офіційно завершили роботу Коаліції. Вже 14 травня Україна передала Раді Європи ці проєкти документів, зокрема Статут спеціального трибуналу. Наступним кроком має стати підписання двосторонньої Угоди між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Трибунал працюватиме в Гаазі, а його юрисдикція поширюватиметься на 20 – 30 осіб: найвище військово-політичне керівництво Росії, зокрема Путіна і Лаврова, а також самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Ключова особливість трибуналу в тому, що суд може проходити заочно, що дозволяє виносити вироки навіть без фізичної присутності обвинувачених. У разі обвинувачення винних чекатиме до 30 років за ґратами або довічне ув’язнення. Очікується, що трибунал зможе почати роботу вже у 2026 році.

А в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей країни-учасниці, зокрема й Іспанія, у 2024 році змогли повернути до України майже 600 депортованих Росією дітей.