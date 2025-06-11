Год назад, 27 мая 2024 года, Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Испанией – Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Испанией.

Это соглашение стало юбилейным, десятым, в серии двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7). До этого подобные соглашения Украина заключила с Великобританией, Францией, Германией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Испании – читайте дальше.

По состоянию на 27 мая 2025 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.



Подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Испанией – читайте на сайте Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяла на себя Испания в рамках соглашения по безопасности

Положения соглашения по безопасности предусматривают комплексное двустороннее сотрудничество между Украиной и Испанией по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В сфере военной поддержки Испания обязалась направить 1 миллиард евро на закупку вооружения и военной техники для Украины в 2024 году, в частности путем усиления возможностей Украины в артиллерии, бронетехнике, противовоздушной обороне и морской безопасности.

Для укрепления обороноспособности Украины Испания также обязалась инвестировать в развитие украинского ОПК и участвовать в подготовке украинских военнослужащих.

Как и в каких объемах Испания поддерживала Украину

Испания обеспечила устойчивое и комплексное выполнение всех взятых на себя обязательств по соглашению о безопасности с Украиной.

Военная поддержка

В течение года имплементации соглашения Испания присоединилась к усилению обороноспособности Украины в рамках ряда коалиций возможностей, в частности Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Коалиции артиллерии, Коалиции бронетанковой техники и маневренности, а также Коалиции морских возможностей.

Так, для усиления возможностей украинской ПВО Испания в июне 2024 года передала Украине вторую партию зенитных управляемых ракет MIM-104 к ЗРК Patriot. О прибытии первой партии ракет к ЗРК Patriot от Испании стало известно за несколько месяцев до этого – в конце апреля 2024 года.



Иллюстративное фото пуска ракеты с Patriot PAC 2 / Фото US Army

А уже в ноябре Украина получила от Испании полную батарею комплекса ПВО HАWK, в состав которой входят 6 пусковых установок для защиты украинского неба от российских ракет и дронов.



MIM-23 Hawk испанской армии / Фото Infodefensa

Другим приоритетным направлением военной поддержки со стороны Испании стала бронетехника. Еще в марте 2024 года Испания анонсировала передачу Украине 19 танков Leopard 2A4 после того, как они пройдут капитальный ремонт на испанском оборонном заводе Santa Bárbara Sistemas.

10 танков Leopard 2A4 в рамках этой партии Украина получила в июле 2024 года, а остальные 9 были запланированы к передаче на сентябрь. Всего с начала полномасштабного вторжения России Испания отремонтировала и модернизировала для Украины 29 танков Leopard 2. Дополнительно еще в начале 2024 года Испания передала Украине партию бронетранспортеров М113.

Кроме этого, с мая 2024 года до мая 2025 года Испания обеспечила Украину 155-мм артиллерийскими снарядами, системами противодействия беспилотникам, оптико-электронными системами наблюдения и боевыми турелями.



В целом в 2025 году правительство Испании анонсировало выделение 1 миллиарда евро на укрепление обороноспособности Украины.

Сотрудничество в ОПК

Испания и Украина последовательно укрепляют сотрудничество в ОПК, налаживая производство и поставки новой номенклатуры вооружения.

Весной и летом 2024 года испанский оборонный завод Santa Bárbara Sistemas провел капитальный ремонт 19 танков Leopard 2 перед передачей этой техники Украине. До этого танки более 10 лет находились в армейских казармах в Сарагосе в нерабочем состоянии как неполноценные боевые единицы.



Испанские танки Leopard 2A4 на предприятии Santa ВагЬагЬага Sistemas, Испания, 2024 год / Скриншот из видео Infodefensa

Украина также значительно усилила двустороннее сотрудничество с испанской оборонной компанией Escribano Mechanical & Engineering, которая специализируется на производстве современных боевых модулей. Так, в 2024 году бронетранспортеры М113 и украинские бронемашины "Козак-5" оборудовали боевыми модулями Guardian от этой компании для поражения легкой бронетехники и воздушных целей на малой высоте.

А в мае 2025 года Укроборонпром подписал меморандум о сотрудничестве с Escribano Mechanical & Engineering, который предусматривает локализацию производства испанских боевых модулей на украинских оборонных предприятиях.

Весной этого года украинская оборонная компания HBO "Практика" подписала соглашение с еще одним испанским производителем вооружения – компанией Tecnove. В рамках достигнутых договоренностей испанская компания будет осуществлять лицензионное производство украинских бронемашин, в частности легких тактических автомобилей "Джура" и бронеавтомобилей "Козак", на территории Испании для выхода украинского производителя на европейский рынок.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Поскольку Испания является страной ЕС, она присоединилась к коллективным инициативам Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Впервые ЕС принял ряд правовых актов, позволяющих передать доходы от замороженных российских активов Украине в конце весны 2024 года.

Через несколько месяцев, в июле, Европейская комиссия сообщила о предоставлении Украине первого транша на сумму 1,5 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства были направлены на военную помощь, в частности на закупку ПВО и артиллерийских снарядов, а также на инвестиции в украинский ОПК.



Второй подобный транш из доходов от замороженных российских активов на военную помощь ЕС анонсировал в мае 2025 года. В частности почти 1,9 миллиарда евро Евросоюз выделит на усиление ОПК Украины, закупку артиллерии и боеприпасов, а еще – на усиление украинской ПВО.

Кроме этого, в конце октября 2024 года ЕС принял решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

По состоянию на 27 мая 2025 года Украина получила уже 4 транша от ЕС на сумму 6 миллиардов евро в рамках программы ERA. Эти средства Евросоюз направил на покрытие приоритетных бюджетных расходов Украины.

Обучение и тренировки украинских военных.

Испания присоединилась к коллективной миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих EUMAM Ukraine. С 2022 года страны-участницы этой миссии подготовили более 75 000 украинских военных к выполнению различных боевых задач, из которых около 7000 военнослужащих подготовила Испания.

В течение 2024 года Испания обеспечила на своей территории проведение базовой общевойсковой подготовки, подготовки украинских зенитчиков к техническому обслуживанию ЗРК Patriot, а также учений по применению комплекса ПВО HAWK. Всего с начала полномасштабного вторжения Испания также проводила учения по использованию прицепных гаубиц OTO Melara Mod 56, ЗРК Aspide, бронетранспортеров M113 и танков Leopard 2A. Все это вооружение Испания передала Украине в рамках военной помощи.

В 2025 году Испания продолжает обучать украинских военнослужащих. В частности, в марте этого года Украина и Испания подписали соглашение об усилении подготовки украинских военных на территории Испании, что должно вывести двустороннее взаимодействие на новый уровень.

Санкции против России и ее сторонников

Как страна ЕС Испания усиливает санкционное давление на Россию в рамках комплексных пакетов санкций Европейского Союза.

С 27 мая 2024 года до 27 мая 2025 года ЕС объявил 4 комплексных пакета санкций против России и ее сторонников. За этот год под санкции ЕС попали 342 судна "теневого флота" России, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, важная российская нефтяная судоходная компания, "Сургутнефтегаз", военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, пропагандистские СМИ, топ-менеджеры ведущих российских компаний в энергетическом секторе, а также субъекты, которые усиливают ОПК России, в частности в Китае, КНДР, Индии, ОАЭ, Иране, Сингапуре, Узбекистане, Турции, Казахстане и Сербии.

Дополнительно Евросоюз расширил запрет на услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЕС с целью транзита в третьи страны, на доступ к портам российским судам, на полеты над территорией ЕС и на экспорт в Россию товаров, которые способствуют усилению российского ОПК.



Владимир Зеленский и премьер Испании Педро Санчес / Фото ОП

Невоенная безопасность и гражданская защита

В сентябре 2024 года Испания присоединилась к ІТ-коалиции, поэтому укрепление кибервозможностей Украины со стороны Испании продолжается преимущественно в рамках этой коллективной инициативы.

Так, за 2024 год IT-коалиция аккумулировала 482 миллиона евро на поддержку Минобороны Украины и ВСУ в сфере связи, ИТ и кибербезопасности. Эти средства направлены в основном на закупку средств защищенной связи и обеспечение необходимым оборудованием пунктов управления тактического уровня, центров обработки данных, а также подразделений инноваций и кибербезопасности.

Разминирование украинских территорий

Для ускорения разминирования украинских территорий Испания осенью 2024 года провела обучение для военнослужащих 711 бригады разминирования Государственной специальной службы транспорта. А в июне 2024 года Испания выделила дополнительные 3 миллиона евро на нужды гуманитарного разминирования Украины. С этой инвестицией вклад Испании в гуманитарное разминирование с начала полномасштабного вторжения России достиг 4,5 миллиона евро.

За два месяца, в августе, Испания совместно с Нидерландами профинансировала запуск нового проекта от ПРООН, в рамках которого в Украине появилось направление гуманитарного разминирования с помощью собак. К инициативе присоединилось 16 минно-поисковых собак и 8 кинологов. Проект призван ускорить процесс разминирования Украины и продвинуть принципы гендерного равенства в противоминной деятельности.

Поддержка энергетической инфраструктуры

Для восстановления украинской энергетической инфраструктуры после российских атак Испания в августе 2024 года передала Украине 7 генераторов общей стоимостью 360 000 евро. Еще 10 электрогенераторов Испания направила Украине в январе 2025 года.

Кроме этого, с 2022 года Испания направила не менее 4,5 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины, который помогает закупать оборудование для ремонта пострадавшей или уничтоженной украинской энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Важную роль в двустороннем энергетическом сотрудничестве играет развитие зеленой энергетики Украины. Так, в апреле 2025 года в Чернобыле запустили фотоэлектрическую станцию мощностью 763 кВт, строительство которой профинансировало правительство Испании. Солнечная электростанция состоит из 2244 монокристаллических солнечных модулей и будет обеспечивать частичные потребности города Чернобыль, в частности объектов предприятия ГСП "ЦСП".

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

Гуманитарная поддержка была одним из приоритетных направлений помощи со стороны Испании в течение года имплементации соглашения по безопасности.

Испания занимает важное место в поддержке системы здравоохранения Украины. В феврале 2024 года Испания предоставила Украине гарантию на 3 миллиона долларов США кредитных средств для финансирования проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). Испания также присоединилась к программе медицинской эвакуации пострадавших от войны украинцев на лечение за рубежом Medevac, приняв на лечение уже более 150 украинских военных.

Дополнительно в январе 2025 года МИД Украины сообщило о начале совместно с Испанией проекта, направленного на проведение учений для украинских специалистов в сфере реабилитации в испанских больницах.

В течение года Украина получила от Испании также значительную финансовую поддержку для восстановления. В конце июня 2024 Испания в партнерстве с IFC объявила о предоставлении Украине льготного займа на сумму 50 млн евро для развития частного сектора, в частности малого и среднего бизнеса. Еще 1 миллион евро для поддержки устойчивости частного сектора Испания выделила в виде гранта.

Всего с февраля 2022 года Испания предоставила Украине уже более 100 миллионов евро гуманитарной помощи и 400 миллионов евро на восстановление после войны. Поэтому испанская поддержка остается комплексной, стабильной и всесторонней.

Привлечение России к ответственности

Испания присоединилась к двум ключевым коалициям для привлечения России к ответственности – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию специального трибунала Испания и около 40 стран-партнеров 9 мая 2025 года после двух лет деятельности закончили подготовку проектов учредительных документов, необходимых для создания специального трибунала, и официально завершили работу Коалиции. Уже 14 мая Украина передала Совету Европы эти проекты документов, в частности Устав специального трибунала. Следующим шагом должно стать подписание двустороннего Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Трибунал будет работать в Гааге, а его юрисдикция будет распространяться на 20 – 30 человек: высшее военно-политическое руководство России, в частности Путина и Лаврова, а также самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Ключевая особенность трибунала в том, что суд может проходить заочно, что позволяет выносить приговоры даже без физического присутствия обвиняемых. В случае обвинения виновных будет ждать до 30 лет за решеткой или пожизненное заключение. Ожидается, что трибунал сможет начать работу уже в 2026 году.

А в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей страны-участницы, в том числе и Испания, в 2024 году смогли вернуть в Украину почти 600 депортированных Россией детей.