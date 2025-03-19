Є контакти по спеціальних каналах з Україною щодо безпеки, – посол Ізраїлю

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України влада Ізраїлю, попри осуд дій країни-агресорки, не надавала військову допомогу нашій державі. Є припущення, що зараз ситуація дещо змінилась.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів 24 Каналу, що Ізраїль, як держава, яка має думати про власну безпеку, має свої "червоні лінії". За його словами, все, що стосується безпекових питань між обома країнами, краще обговорювати не у публічному просторі.

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Співпраця між Україною та Ізраїлем

Міхаель Бродський процитував посла України в Ізраїлі, який стверджував, що задоволений рівнем співпраці в безпековій сфері між країнами.

Мені немає чого додати до його слів, адже якщо він задоволений, то і я, звичайно, теж,

– сказав посол.

Ізраїль одразу підтримав Україну та засудив російську агресію. Ізраїльська влада від початку вторгнення і досі надає українцям різноманітну гуманітарну допомогу.

Однак щодо військової підтримки, Ізраїль окреслив "червоні лінії", які пов'язані зі складними, проте важливими, за словами Міхаеля Бродського, відносинами із Росією, мовиться про військову присутність російського війська на Близькому Сході.

Ми від самого початку пояснили керівництву України, що питання треба вирішувати у закритому режимі по спеціальних каналах,

– зазначив він.

До слова, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський також підкреслив, що ізраїльська модель безпеки може бути корисною для України, але її необхідно адаптувати до українських реалій. Вона базується на розвитку власної оборонної промисловості, стратегічних союзах, зокрема зі США, та високій мотивації громадян до захисту своєї країни.