Трамп вперше висловився про візит глави ЦРУ до Москви

25 серпня Москву відвідав директор ЦРУ. Візит на такому рівні відбувся вперше з 2021 року.

Дональд Трамп підтвердив візит Реткліффа до Росії у програмі The Glenn Beck Program.

Що сказав Трамп про поїздку глави ЦРУ до Москви?

Президент США пояснив, що поїздка директора ЦРУ до Росії не була пов'язана з якоюсь надзвичайною ситуацією. За його словами, це був звичайний робочий візит.

Директор ЦРУ Реткліфф був у Росії – це був свого роду напівзвичайний, рутинний візит. Не хочу розчаровувати людей,

– сказав політик.

На запитання, чи пов'язаний візит Реткліффа до Росії з намірами Путіна перевірити рішучість НАТО або з санкціями проти Ірану, Трамп відповів заперечно.

Завантаження опитування… Показати повністю

Водночас президент висловив сподівання, що поїздка Реткліффа може виявитися продуктивною в контексті війни в Україні.

Можливо, візит директора ЦРУ до Росії дасть певні результати. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб завершити цю війну. І Путін, і Зеленський зараз хочуть, щоб вона закінчилася,

– сказав Трамп.

Політик вкотре повторив тезу, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом.

Нагадаємо, що вранці 25 серпня в аеропорту "Внуково" у російській столиці приземлився військово-транспортний літак ВПС США. На спецборту перебував глава ЦРУ Джон Реткліфф.

Востаннє глава ЦРУ відвідував Росію у листопаді 2021 року. Тоді директор розвідки Вільям Бернс зустрівся з російськими високопосадовцями, щоб попередити їх про наслідки можливого вторгнення в Україну та з'ясувати причини скупчення російських військ біля українського кордону.

Серед ймовірних причин візиту Реткліффа до Москви журналісти називали:

попередження Кремлю щодо можливої ескалації Росії проти країн НАТО та Європи;

обговорення війни в Україні та перспектив її завершення;

обговорення можливості припинення ударів по енергетичних і портових об'єктах України та Росії;

обговорення припинення вогню на Сумському та Харківському напрямках;

інформація про підготовку Росії до нової мобілізації та можливі плани Кремля перевірити реакцію НАТО;

питання підтримки Росією Ірану на тлі нових американських санкцій;

обговорення припинення вогню на Близькому Сході та можливого залучення інших сторін до переговорів.

Речник Кремля Пєсков заявив, що Путін не зустрічався з Реткліффом. Водночас президенту Росії вже доповіли про результати контактів директора ЦРУ з російськими спецслужбами.

За словами Пєскова, такі контакти між спецслужбами є позитивним явищем, але говорити про їхній вплив на покращення відносин США та Росії поки зарано.