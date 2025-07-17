Неймовірні інновації, – Келлог високо оцінив виробництво українських дронів

Під час візиту до України спецпредставник президента США відвідав деякі оборонні об'єкти. Кіту Келлогу показали зразки БпЛА українського виробництва. Генерал наголосив, що це неймовірні інновації.

Про це Кіт Келлог заявив на своїй сторінці в X, повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Келлог про українські безпілотники?

Спецпредставник Трампа розповів, що відвідав деякі оборонні об'єкти України разом з радником Зеленського Олександром Камишіним, очільником Мінстратегпрому Германом Сметаніним і заступницею міністра Анною Гвоздяр.

Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються українські дрони. Неймовірні інновації, особливо в галузі дронів. У цій новій епосі/типі війни вони лідирують. Їхня швидкість інновацій та здатність до переробки вражають,

– заявив Кіт Келлог.

Американський генерал у відставці наголосив, що оборонна промисловість США повинна взяти це до уваги й адаптуватися.

До слова, у Міністерстві розповіли, що високим гостям презентували близько 30 виробів. Це зразки тактичних, оперативно-тактичних і стратегічних БпЛА, дронів-камікадзе, розвідників, перехоплювачів, морських та інших літальних апаратів, які сьогодні масово й ефективно застосовують підрозділи Сил оборони на полі бою.

Цікаво, що серед виробів була представлена спільна розробка американської й української команд. Йдеться про перехоплювач повітряних цілей, який працює зокрема і по "Шахедах". Уже є державні контракти й понад 500 підтверджених успішних збиттів повітряних цілей.

Келлогу показали зразки БпЛА українського виробництва / Фото Мінстратегпрому