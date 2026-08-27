"Нічого незвичайного": Трамп пояснив візит Реткліффа до Москви

Президент США Дональд Трамп заявив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф не передавав російській владі жодного попередження від Вашингтона під час візиту до Москви. Поїздка нібито була звичайною робочою зустріччю з його російським колегою.

Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Що сказав Трамп?

Дональд Трамп заявив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф не передавав російській стороні жодного спеціального повідомлення від США.

Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою раз на пів року або раз на рік. У них дуже хороші стосунки. Жодного повідомлення не було, і нічого незвичайного не було,

– сказав Трамп.

Президент США наголосив, що поїздка Реткліффа до Москви була "звичайною робочою". Окремо Трамп прокоментував можливість російської агресії проти країн НАТО.

Я не занепокоєний… взагалі. Жодної проблеми немає,

– заявив американський президент.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal та Politico повідомили, що 25 серпня Джон Реткліфф відвідав Москву, щоб попередити російську владу про неприпустимість нападу на країни НАТО.

Про зустріч Реткліффа з російською стороною відомо офіційно. Її підтвердив глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Водночас деталі розмови між представниками розвідок США та Росії публічно не розкриваються.

Водночас політолог Валентин Гладких вважає, що війна Росії проти України могла бути лише однією з тем зустрічей. За його словами, Вашингтон також міг обговорювати з Москвою співпрацю Росії з Іраном та ситуацію на Близькому Сході.

Окремо американська сторона могла донести до Кремля свої "червоні лінії" щодо безпеки Європи та майбутнього України. Гладких припускає, що Редкліфф міг передати Владіміру Путіну сигнал про готовність США реагувати у разі агресії Росії проти країн Балтії.

Експерт також зазначив, що у разі відмови Москви від деескалації Вашингтон може посилити санкційний тиск на російські структури.