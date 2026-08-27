Об этом президент США заявил во время беседы с журналистами в Овальном кабинете.

Что сказал Трамп?

Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ Джон Ретклифф не передавал российской стороне никаких специальных сообщений от США.

Ретклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никакого сообщения не было, и ничего необычного не произошло,

– сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что поездка Ретклиффа в Москву была "обычной рабочей". Отдельно Трамп прокомментировал возможность российской агрессии против стран НАТО.

Я не обеспокоен… вообще. Никаких проблем нет,

– заявил американский президент.

Напомним, ранее The Wall Street Journal и Politico сообщили, что 25 августа Джон Ретклифф посетил Москву, чтобы предупредить российские власти о недопустимости нападения на страны НАТО.

О встрече Ретклиффа с российской стороной известно официально. Ее подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В то же время детали разговора между представителями спецслужб США и России публично не раскрываются.

При этом политолог Валентин Гладких считает, что война России против Украины могла быть лишь одной из тем встреч. По его словам, Вашингтон также мог обсуждать с Москвой сотрудничество России с Ираном и ситуацию на Ближнем Востоке.

Отдельно американская сторона могла донести до Кремля свои "красные линии" относительно безопасности Европы и будущего Украины. Гладких предполагает, что Редклифф мог передать Владимиру Путину сигнал о готовности США реагировать в случае агрессии России против стран Балтии.

Эксперт также отметил, что в случае отказа Москвы от деэскалации Вашингтон может усилить санкционное давление на российские структуры.