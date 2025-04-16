Рубіо та Віткофф готуються до візиту у Париж: проведуть переговори щодо України, – Politico

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо цього тижня прибудуть у Францію стосовно врегулювання конфліктів в Україні та секторі Гази.

Про це пише Politico, посилаючись на джерела, передає 24 Канал. Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо планує переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

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Яка мета переговорів

Один зі співрозмовників видання підтвердив візит Марко Рубіо, зазначивши, що після цього він вирушить до Африки. За даними джерел, у центрі переговорів будуть Україна, Іран і торгівельна політика, зокрема на тлі останніх заяв Трампа щодо можливого запровадження нових мит.

Зустріч Віткоффа з Макроном відбудеться невдовзі після візиту американського посланника до Москви, де він говорив з Володимиром Путіним стосовно потенційного перемир’я в Україні, після того, як американо-російські переговори з цього приводу "зайшли у глухий кут".

Зустріч у Москві стала "ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню", попри "розчарування" Трампа,

– пише Politico, посилаючись на слова прессекретаря Білого дому.

У матеріалі наголошують, що французький лідер Еммануель Макрон відіграє ключову роль у просуванні ідеї надання гарантій безпеки Україні. Йдеться зокрема про можливе розгортання в країні іноземного військового контингенту у разі досягнення перемир’я між сторонами.

Крім того, ключовою темою стане питання мит. Журналісти нагадують, що минулого тижня Еммануель Макрон заявив, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити його найбільш жорсткі мита на 90 днів створює лише "крихку" паузу в напруженості.