Цього не покажуть публічно, – політолог розкрив хитрощі Сі Цзіньпіна щодо Трампа
- Дональд Трамп прибув до Китаю 13 травня. Це перший візит американського президента до Китаю з 2017 року.
- Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів, чого очікувати від цього візиту.
Президент США Дональд Трамп 13 травня прибув до Китаю. Важливо, що це перший візит американського лідера до КНР з 2017 року. Між країнами є багато питань, які варто обговорити. Але Штати все ж у слабшій позиції.
Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що раніше Дональд Трамп переніс візит до Китаю, який очікували на березень – квітень, через початок військової операції проти Ірану. Вона мала покращити позиції США перед зустріччю в КНР. Але результати досить посередні.
Як США намагалися покращити свою позицію перед зустріччю?
На думку Буряченка, Трамп не міг вже вдруге перенести візит до Пекіна. Однак ситуація з військовою операцією в Ірані не дала йому значної переваги. Ймовірно, зараз Трамп працюватиме над тим, аби продовжити торговельне перемир'я, яке діє між країнами з осені 2025 року. Також там обговорюватимуть ситуацію довкола Тайваню, війну в Ірані тощо.
Ще минулого року Китай почав обмежувати продаж США рідкісноземельних металів, які є ключовими для високотехнологічних галузей. І ситуація там досить неприємна для Трампа. Фактично Китай зараз контролює, за різними оцінками, 80 – 90% потужностей з переробки цих металів.
В мене була версія, що США почали військову операцію проти Ірану, аби отримати ті "карти", які можна було б поставити на перемовний стіл з Китаєм. Штати мали покласти щось на противагу цим металам. Вони обрали Іран, звідки майже вся нафта йде до КНР. Додайте до цього Венесуелу. І з такими аргументами можна було б йти на зустріч до Сі,
– зазначив Буряченко.
В Китаї усвідомлювали про ці плани, тому й послідовно підтримували Іран. Там стежили за тим, аби вони не пішли на бажані для Трампа умови для мирної угоди. Це й призвело до того, що президент США приїхав до Китаю з не надто сильною позицією.
Що відомо про візит Трампа до Китаю?
Дональд Трамп прибув до Китаю 13 травня. Разом з ним прибули також впливові представники американського бізнесу, серед яких Ілон Маск та Тім Кук.
У виданні AP вказують, що візит Трампа до Китаю відбувається в досить чутливий момент для американського лідера. Внутрішня ситуація у США залишається досить нестабільною. Багато громадян невдоволені рішеннями щодо війни на Близькому Сході.
Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що тема війни в Україні не буде в пріоритеті під час зустрічі двох лідерів. Однак ця зустріч важлива для всього світу, адже ніхто не зацікавлений у продовженні торгівельної війни, яка може сколихнути світову економіку. Також важливо, що лідери говоритимуть про Тайвань.