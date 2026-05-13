Цього не покажуть публічно, – політолог розкрив хитрощі Сі Цзіньпіна щодо Трампа

Президент США Дональд Трамп 13 травня прибув до Китаю. Важливо, що це перший візит американського лідера до КНР з 2017 року. Між країнами є багато питань, які варто обговорити. Але Штати все ж у слабшій позиції.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що раніше Дональд Трамп переніс візит до Китаю, який очікували на березень – квітень, через початок військової операції проти Ірану. Вона мала покращити позиції США перед зустріччю в КНР. Але результати досить посередні.

Як США намагалися покращити свою позицію перед зустріччю?

На думку Буряченка, Трамп не міг вже вдруге перенести візит до Пекіна. Однак ситуація з військовою операцією в Ірані не дала йому значної переваги. Ймовірно, зараз Трамп працюватиме над тим, аби продовжити торговельне перемир'я, яке діє між країнами з осені 2025 року. Також там обговорюватимуть ситуацію довкола Тайваню, війну в Ірані тощо.

Ще минулого року Китай почав обмежувати продаж США рідкісноземельних металів, які є ключовими для високотехнологічних галузей. І ситуація там досить неприємна для Трампа. Фактично Китай зараз контролює, за різними оцінками, 80 – 90% потужностей з переробки цих металів.

В мене була версія, що США почали військову операцію проти Ірану, аби отримати ті "карти", які можна було б поставити на перемовний стіл з Китаєм. Штати мали покласти щось на противагу цим металам. Вони обрали Іран, звідки майже вся нафта йде до КНР. Додайте до цього Венесуелу. І з такими аргументами можна було б йти на зустріч до Сі,

– зазначив Буряченко.

В Китаї усвідомлювали про ці плани, тому й послідовно підтримували Іран. Там стежили за тим, аби вони не пішли на бажані для Трампа умови для мирної угоди. Це й призвело до того, що президент США приїхав до Китаю з не надто сильною позицією.

Що відомо про візит Трампа до Китаю?

Дональд Трамп прибув до Китаю 13 травня. Разом з ним прибули також впливові представники американського бізнесу, серед яких Ілон Маск та Тім Кук.

У виданні AP вказують, що візит Трампа до Китаю відбувається в досить чутливий момент для американського лідера. Внутрішня ситуація у США залишається досить нестабільною. Багато громадян невдоволені рішеннями щодо війни на Близькому Сході.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що тема війни в Україні не буде в пріоритеті під час зустрічі двох лідерів. Однак ця зустріч важлива для всього світу, адже ніхто не зацікавлений у продовженні торгівельної війни, яка може сколихнути світову економіку. Також важливо, що лідери говоритимуть про Тайвань.