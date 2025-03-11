У Росії відреагували на плани Віткоффа відвідати Москву

Нещодавно з'явилась інформація про те, що спеціальний посланник Дональда Трампа збирається в Москву. У Росії не залишили це без уваги.

Марія Захарова прокоментувала інформацію про можливий візит спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа до Москви. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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США та Росія мають контакт

За словами Захарової, контакти Росії зі США на нинішньому відрізку досить інтенсивні.

Вона також наголосила, що рівень та формати контактів Росії та США найчастіше узгоджують у робочому режимі досить оперативно.

Вона не підтвердила візит та більше не розповіла жодних деталей.

Спецпосланець Дональда Трампа планує відвідати Москву для зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним. Зазначили, адміністрація прагне забезпечити припинення вогню.

За даними джерел, Віткофф планує здійснити другу поїздку до Росії як посланник президента США вже цього тижня.

Раніше спецпредставник США зазначив, що Трамп прагне бути "президентом-миротворцем", і якщо Росія вторгнеться до країни НАТО, США захищатимуть своїх союзників.