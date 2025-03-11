Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном визите спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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США и Россия имеют контакт

По словам Захаровой, контакты России с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные.

Она также отметила, что уровень и форматы контактов России и США чаще всего согласовывают в рабочем режиме достаточно оперативно.

Она не подтвердила визит и больше не рассказала никаких деталей.

Спецпосланник Дональда Трампа планирует посетить Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Отметили, администрация стремится обеспечить прекращение огня.

По данным источников, Уиткофф планирует совершить вторую поездку в Россию в качестве посланника президента США уже на этой неделе.

Ранее спецпредставитель США отметил, что Трамп стремится быть "президентом-миротворцем", и если Россия вторгнется в страны НАТО, США будут защищать своих союзников.