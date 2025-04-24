У Кремлі задоволені заявами Трампа щодо Криму

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відреагував на позицію Дональда Трампа, який розкритикував Володимира Зеленського за позицію щодо Криму. Кремль задоволений такими заявами з боку президента США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що кажуть у Кремлі про Трампа, переговори та війну

Дмітрій Пєсков заявив, що слова Дональда Трампа, що "питання власності Криму не підлягає обговоренню", повністю відповідають позиції Росії.

Він також сказав, що Путін виступає за досягнення миру "із забезпеченням інтересів Росії". За словами прихвосня глави Кремля, це – "обов'язкова умова".

Прессекретар російського диктатора також заявив, що, мовляв, Росія "націлена на продовження процесу врегулювання війни в Україні та цінує посередницькі послуги США".

Він також повторив, що Росія "вважає абсолютно неприйнятним" розміщення західних миротворців в Україні. Як каже Пєсков, це створює "критичні загрози" для Москви.

Також прихвостень Путіна цинічно заявив, що, мовляв, Україна порушувала "великоднє перемир'я", хоча насправді ж усе було навпаки, а тепер воно "закінчилося, і зараз ЗС Росії продовжують виконання бойових завдань".

До слова, раніше Дональд Трамп розкритикував позицію Володимира Зеленського щодо юридичного невизнання окупації Криму, назвавши її "шкідливою для мирних переговорів з Росією". За словами американського лідера, Україна стоїть перед вибором: або "погодитися на мир зараз", або "продовжувати війну ще 3 роки з ризиком втратити всю країну".