Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що у вересні може визнати Палестину як незалежну державу. Це станеться, якщо Ізраїль не піде на перемир'я в Секторі Газі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кіра Стармера за підсумками засідання уряду Британії 29 липня.

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Стармер відповів, коли може визнати Палестину?

Британський прем'єр зазначив, що гуманітарна ситуація у Секторі Гази залишається тяжкою. Стармер закликав Ізраїль забезпечити надсилання гуманітарної допомоги в анклав, щоб запобігти голоду, а також припинити обстріл цивільних громадян.

Водночас глава уряду Сполученого Королівства зазначив, що його країна давно прагне визнати державу Палестина, адже її державність є невіддільним правом палестинського народу і є важливою для довгострокової безпеки Ізраїлю.

Ми рішуче налаштовані захистити життєздатність рішення на основі двох держав, тому ми визнаємо державу Палестина у вересні перед сесією Генеральної Асамблеї ООН,

– йдеться у заяві Кіра Стармера.

Він також наголосив, що Британія визнає незалежність Палестини, якщо ізраїльський уряд не вживе суттєвих заходів для припинення жахливої ситуації в Газі та не зобов'яжеться дотримуватися довгострокового сталого миру, зокрема дозволивши ООН негайно відновити постачання гуманітарної допомоги народу Гази та чітко заявивши, що на Західному березі річки Йордан не буде анексій.

"Перед сесією Генеральної Асамблеї ООН ми здійснимо оцінку того, наскільки сторони виконали ці кроки", – додали в британському уряді.

До слова, раніше Еммануель Макрон заявив, що Франція офіційно визнає Палестину як державу, і планує оголосити це на Генеральній Асамблеї ООН у вересні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу різко засудив рішення французького очільника.

