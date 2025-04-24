"Владімір, зупинися": Трамп відреагував на кривавий удар Росії по Києву

Президент США Дональд Трамп відреагував на масовану атаку по Києву, яку російські війська здійснили 24 квітня. Політик заявив, що його "не влаштовують" удари по Києву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в його соцмережі Truth Social.

Читайте також Одна з найнахабніших атак Росії, – Зеленський пояснив, з чим пов'язаний масований удар Росії

Як Трамп відреагував на масований обстріл

Дональд Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву.

У них немає необхідності, і вони дуже невчасні. Владімір, стоп!

– написав президент США.

Він додав, що зараз щотижня "гине 5000 солдатів".

Давайте досягнемо мирної угоди,

– підсумував Трамп.

Заяву Дональда Трампа прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що пост президента США був зверненням до Владіміра Путіна. За словами Коваленка, дивно сперечатися, кому був адресований пост про удар по Києву.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО збила 112 повітряних цілей, серед яких були 48 ракет різних типів та 64 ударних безпілотники типу "Шахед". Внаслідок цинічного ворожого обстрілу в Києві загинули 8 людей, постраждали – понад 70. Також повідомляється, що ще 10 людей досі можуть шукати під завалами.

Після цієї масованої атаки Володиимир Зеленський нагадав, що минуло 44 дні з моменту, як Україна погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню та ударів. Попри це, Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності.