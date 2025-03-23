"Припинення вогню вже діє": у Трампа здивували заявою

18 березня під час телефонної розмови із Трампом Путін нібито погодився на часткове перемир'я і наказав своїм військовим припинити удари по енергетичних об'єктах України. Після цього окупанти неодноразово обстрілювали цивільну інфраструктуру нашої країни, що призводило до руйнувань і жертв.

Попри цинічні злочини, які Росія продовжувала вчиняти після розмови Трампа і Путіна, у президента США вважають, що режим припинення вогню по інфраструктурі "вже запрацював". Таку думку, зокрема, висловив радник з нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю CBS News, передає 24 Канал.

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Що заявив Волц

Припинення ударів по повітряній інфраструктурі вже діє, та було запроваджене одразу після розмови Трампа з Путіним,

– сказав Волц.

Ймовірно, посадовець мав на увазі зупинку ударів по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що президент Зеленський раніше повідомив, що Україна підготує список об'єктів, по яких Росії буде заборонено завдавати ударів, для того, аби уникнути розбіжностей.

До слова, Кремль вже розпочав дезінформаційну кампанію проти України. Її мета – покласти відповідальність за недотримання режиму перемир'я на Київ. Зокрема, саме для цього росіяни самі обстріляли свою газовимірювальну станцію "Суджа" і звинуватили у цьому Україну.