Президент Дональд Трамп анонсував візит спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа до Росії найближчим часом.

Візит відбудеться вже протягом цього тижня. Таку заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами.Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на MAGNO NEWS.

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Що відомо про візит Віткоффа у Росію?

В американського президента поцікавилися, чого варто очікувати у п'ятницю, 8 серпня, у разі відмови Росії від перемир'я з Україною. Саме тоді має добігти кінця озвучений Дональдом Трампом кінцевий термін.

Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі й досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде", – сказав він у коментарі журналістам.

За його словами, наразі Стів Віткофф зосереджений на проблемах Сектору Газа, проте він, можливо, поїде до Росії. Президент США наголосив, що це у Москві очікують його візиту, тому попросили приїхати до Росії.

Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде,

– додав він.

Нагадаємо, раніше американський президент повідомив про майбутню поїздку Стіва Віткоффа під час брифінгу в Білому домі у четвер, 31 липня. Додаткові подробиці стосовно цієї подорожі наразі не розкриваються.